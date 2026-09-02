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Sam Vreeswijk

Çeviri:

Isaac Babadi, son anda PSV’den ayrılarak başka bir Eredivisie kulübüne gidecek

Transfers
PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
I. Babadi

Sparta Rotterdam, Isaac Babadi’yi bu sezon büyük ihtimalle PSV’den kiralayacak. Eindhovens Dagblad bu haberi duyurdu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Philips Stadı’nda fazla forma şansı bulamıyordu.

Bu nedenle Babadi’nin PSV’den ayrılmasına izin verildi. Voetbal International, salı günü hem Fortuna Sittard’ın hem de Sparta’nın oyuncuyla ilgilendiğini yazmıştı.

Şimdi ise görünen o ki oyuncuyu kapan taraf Sparta olacak. Bu transferin, son günlerde tam tersine Sparta’dan PSV’ye giden Ayoni Santos transferiyle ise bir ilgisi bulunmuyor.

ED’ye göre Rotterdam ekibi, Babadi’nin maaşının tamamını değil bir kısmını üstlenecek. Transferin Deadline Day’in ilerleyen saatlerinde resmen açıklanması bekleniyor.

PSV ile sözleşmesi 2028’in ortasına kadar devam eden Babadi, şu ana kadar kulübün A takımıyla 35 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda üç gol ve bir asist üretti.

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Ancak şu anda Peter Bosz’un planlarında pek yer almıyor. Hatta daha da ötesi, PSV A takımı formasıyla son maçına geçen yıl mayıs ayında çıktı.

Bundа Babadi’nin geçen sezon Royal Antwerp FC’ye kiralanmış olması da etkili. Genç oyuncu, söz konusu kulüpte 21 resmi maçta görev yaptı.

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