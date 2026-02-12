İrlanda'nın Çağrısı: İrlanda Rugby milli marşının sözleri, videosu ve anlamı

İrlanda rugby takımı, Brian O'Driscoll, Paul O'Connell ve Ronan O'Gara gibi önemli oyuncuların ünlü yeşil formayı giydiği, yıllardır dünya rugby'sinde en rekabetçi takımlardan biri olmuştur.

Maçlar öncesinde, "Ireland's Call" marşı oyuncuları ve taraftarları heyecanlandırarak savaşa hazır hale getirir.

GOAL, şarkının tüm sözleri, videoları, yazarı ve anlamı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Ireland's Call şarkısının sözleri nelerdir?

Ireland's Call'un kısaltılmış versiyonu, İrlanda rugby maçları öncesinde söylenir ve ilk kıtanın ardından iki kez nakarat söylenir. Bu versiyonun sözlerini aşağıda görebilirsiniz.

Gün geldi, saat geldi

Güç ve zafer geldi,

Ülkemizin çağrısına cevap vermek için geldik

İrlanda'nın dört gururlu eyaletinden

İrlanda, İrlanda!

Birlikte dimdik duruyoruz,

Omuz omuza,

İrlanda'nın çağrısına cevap vereceğiz!

İrlanda, İrlanda!

Birlikte dimdik durarak,

Omuz omuza,

İrlanda'nın çağrısına cevap vereceğiz!

İrlanda'nın çağrısına cevap vereceğiz!

İrlanda'nın Çağrısı şarkı sözlerinin tamamı

Gün ve saat geldiğinde,

Güç ve zafer geldiğinde,

Ülkemizin çağrısına cevap vermek için geldik,

İrlanda'nın dört gururlu eyaletinden

Koro

İrlanda, İrlanda!

Birlikte dimdik ayakta

Omuz omuza

İrlanda'nın çağrısına cevap vereceğiz!

Güçlü Antrim vadilerinden

Galway'in engebeli tepelerinden

Limerick ve Dublin Körfezi'nin surlarından

İrlanda'nın dört gururlu eyaletinden

(Koro)

Çelik gibi kalpler ve boyun eğmeyen kafalar

Asla kırılmayacağına yeminli

Savaşamayacak hale gelene kadar savaşacağız

İrlanda'nın dört gururlu eyaleti için.

İrlanda'nın Çağrısı şarkı sözleri (Celtic Thunder versiyonu)

İrlanda, İrlanda

Yan yana, kardeşler gibi duruyoruz

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için,

Karanlık günlerde birleşik kalacağız,

Ve sonsuza kadar yenilmez olacağız.

(Nakarat)

İrlanda, İrlanda,

Birlikte dimdik duruyoruz,

Omuz omuza,

İrlanda'nın çağrısına cevap vereceğiz!

Gün ve saat geldiğinde,

Bazıları şarkı ve hikayelerde yaşayacak,

Yol gösterici yıldızımızı takip etmek için doğduk,

Ve kaderimizi şanla karşılamak için.

(Nakarat)

Çelik gibi kalpler ve boyun eğmeyen kafalar,

Asla kırılmayacağına yemin ederek,

Artık savaşamayacak hale gelene kadar savaşacağız

Son requiemimiz söylenene kadar.

(Nakarat x 2)

Ireland's Call'un anlamı nedir?

Ireland's Call şarkısının sözleri, zorlu ve çetin zamanlarda İrlanda halkının birliğini özetlemeye çalışır.

Rugby takımı tarafından kullanılan kısaltılmış versiyon, "İrlanda'nın dört gururlu eyaletinden" gelen takımın birlikteliğini vurgularken, Celtic Thunder gibi gruplar tarafından söylenen daha uzun versiyon daha fazla ayrıntı içerir.

İrlanda halkının karakteri, "sonsuza kadar yenilmez olacağız" ve "daha fazla savaşamayana kadar savaşacağız" gibi sözlerle "karanlık zamanlara" boyun eğmeyi reddeden, dirençli ve meydan okuyan bir şekilde tasvir edilmektedir.

Ireland's Call'u kim yazdı?

Phil Coulter, İrlanda Rugby Futbol Birliği (IRFU) tarafından 1995 Rugby Dünya Kupası öncesinde İrlanda için bir spor marşı yazması için görevlendirildi ve Ireland's Call bu görevin sonucuydu.

Derry'li müzisyen, besteci ve yapımcı Coulter, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'ni kapsayan takımın tüm İrlanda'yı temsil eden niteliğini yansıtmak için İrlanda'nın tüm geleneklerini bir araya getiren bir şarkı yazmakla görevlendirildi.

IRFU, 1987 yılında Coulter'a ilk kez ulaştı. İrlanda'daki siyasi bölünmeler ve sorunlar nedeniyle, halkın birliğini vurgulayan bir şarkıya ihtiyaç duyulduğu düşüncesinden hareketle bu adım atıldı.

Coulter, 2023 yılında RTE'ye verdiği röportajda, "Yazdığınız şarkılardan farklı tatminler elde edersiniz. Listelerde bir numara olmak, bir milyon albüm satmak, Elvis Presley'in bir şarkınızı kaydetmesi veya Eurovision'u kazanmak güzel şeyler.

Ancak Lansdowne Road'da tüm seyircilerin benim şarkımı söylediğini duymak, satılan albüm sayısı veya listelerde elde edilen konumlarla ölçülemez."

İrlanda Rugby'nin iki marşı mı var?

İrlanda rugby takımı, maçlardan önce bazen iki milli marş çaldığı için dünya rugby dünyasında biraz sıra dışıdır.

Takım, Dublin'deki evinde iki marş çalıyor: İrlanda'nın resmi milli marşı olan Amhran na bhFiann ve ardından Ireland's Call.

Bu iki marş sadece Dublin'de oynanan maçlarda çalınır, İrlanda dışındaki deplasman maçlarında ve turnuvalarda ise sadece Ireland's Call çalınır.

İrlanda Cumhuriyeti futbol takımı Ireland's Call'u kullanıyor mu?

İrlanda Cumhuriyeti milli futbol takımı Ireland's Call'u kullanmaz. İrlanda futbol maçları öncesinde çalınan milli marş Amhran na bhFiann'dır.

Kuzey İrlanda takımı da Ireland's Call'u kullanmaz. Aslında, takımın İskoçya ve Galler'in aksine belirli bir spor marşı yoktur ve God Save the King'i marşı olarak kullanır.

