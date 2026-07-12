Irkçılığın kapısını aralayan… Eto’o, Mbappé hakkında ilginç bir soru yöneltiyor

Kamerunlu efsane Samuel Eto'o, Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé'nin ülkesinin taraftarlarından hak ettiği takdiri görmemesine üzüntüsünü dile getirdi.

Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiliyor. 8 gol atarak Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirveyi paylaşan Mbappé, ülkesini yarı finalde İspanya ile karşılaşmaya taşıdı.

Eto'o, 27 yaşındaki forvetin performansından etkilendiğini belirtirken, aynı zamanda özellikle Fransa'da kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kamerunlu efsane, "Le Parisien" gazetesine şunları söyledi: "O, diğer büyük şampiyonlara gösterilen adaletle değerlendirilmeyi hak ediyor. Belki de Fransa'nın, tarihinde bu kadar önemli bir oyuncuya sahip olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu tam olarak anlamasının zamanı gelmiştir."

"RMC Sport" ağının aktardığına göre Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı şunları ekledi: "Performansı, rekorları, başarı listesi ve istikrarlı seviyesi olmasına rağmen, sürekli kendini yeniden kanıtlamak zorunda kalıyor gibi görünüyor."

Şöyle devam etti: “Kylian Mbappé, kendi neslinin en iyi Fransız futbolcusu, hatta tarihin en büyük Fransız futbolcularından biri olarak kabul edilmek için daha ne başarmalı?”

Ve şöyle devam etti: "Rahatsız edici olsa da şu soruyu sormak yerinde: Kylian’ın karma kökeni, kökenleri ve Fransız toplumunda temsil ettiği şey, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, bazılarının onun kariyerini, kişiliğini ve tutumlarını değerlendirme biçimini etkiliyor mu? Bu soru, temelsiz suçlamalarda bulunmak için değil, ırkçılık, önyargı ve fanatizmin toplumlarımızda hâlâ var olduğu ve bunlara asla müsamaha gösterilmemesi gerektiği için sorulmalıdır.”