Irkçılığa uğrayan Vinicius'a büyük hakaret: Yüzüne Pinokyo burnu yerleştirdiler!

Real Madrid'in yıldızı Vinicius, Valencia maçında ırkçılığa uğramasının ardından bir şok daha yaşadı.

Cuma günü, yerel Valencia gazetesi Super Deporte'nin ön sayfasına Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un yüzüne Pinokyo burnu yerleştirildi ve onu yalancı olarak damgaladılar.

Daily Mail'e göre bunun nedeni, Brezilyalı forvetin Mayıs ayında Mestalla'da Madrid ile Valencia arasında oynanan maçta kendisine ırkçı tacizde bulunmakla suçlanan üç kişinin davasında ifade vermesiydi.

Brezilyalı oyuncu, verdiği ifade de kendisine yapılan ırkçılığın boyutlarını gözler önüne sererken bu durum, bazı kesimler tarafından "tam anlamıyla" kabul edilmedi.

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Ne söylendi?

Vinicius, La Liga maçında karşılaştığı ırkçı taciz hakkında açık sözlü davranarak, "Bunlar münferit vakalar değil" dedi ve yetkililerin önlem almamasından yakındı.

Valencia, "bu ligde bir sorun var" diyen Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de dahil olmak üzere çeşitli isimler tarafından desteklenen suçlamalara rağmen, Mestalla'daki herkesin 23 yaşındaki oyuncuya kötü davrandığı iddiasını defalarca reddetti.

Yaşananların ardından Super Deporte, Brezilyalı yıldızı "tüm stadyumun kendisine karşı ırkçı hakaretler söylediğini iddia ederek" ifadesi sırasında "yalancı şahitlik yapmakla" suçlayarak son manşetinde fazlasıyla aşırıya kaçtı.

Irkçılık davasına ilişkin duruşma devam ederken Vinicius'un takım arkadaşı Eder Militao, yargıç tarafından olayların görgü tanığı olarak ifade verilmesi için çağrıldı.