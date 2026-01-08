İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı hayrete düşürdü!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oldu. Yıldız futbolcu Süper Lig ekibinin yolunu tuttu.

Milli futbolcunun yeni takımı resmen duyuruldu. İrfan Can Kahveci, bir süredir Dereağzı'nda çalışmalarını sürdürüyordu.

Son olarak 5 Ekim'de oynadı

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son olarak 5 Ekim'de oynanan Samsunspor karşılaşmasında sahaya çıktı.

Milli futbolcu, bu maçın ardından Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Yeni takımı Kasımpaşa

Sarı-lacivertli ekip, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz."

Öte yandan Kasımpaşa da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile transferi açıkladı.