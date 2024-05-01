İrfan Can Kahveci'nin eski hocası İrfan'ın gideceği takımı açıkladı

Avrupa ekiplerinin radarına giren İrfan Can Kahveci'nin gelecek sezon planlarını eski hocası Mustafa Kaplan ortaya çıkardı.

İrfan Can Kahveci, Avrupa ekiplerinin radarında

Mustafa Kaplan eski oyuncusunun gelecek planlarını açıkladı

İspanya'ya gidebileceğini söyledi

NE OLDU? İrfan Can Kahveci'nin Gençlerbirliği'nden hocası Mustafa Kaplan, başarılı orta sahanın gelecek planlarını açıkladı. Kulüpler anlaşırsa İrfan'ın yurt dışına gidebileceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Ajansspor'un haberine göre, Mustafa Kaplan'ın açıklamaları şöyle: "Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Gideceği yer de İspanya olur. Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Mustafa Kaplan şunları söyledi: "Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem. İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam' dedi. Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci."

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BÜYÜK RESİM: İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı ve 18 gol, 12 asiste imza atarak 30 gole direkt katkı verdi.