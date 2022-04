İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük yönetmeni Ken Loach'un yönettiği ve Manchester United'ın en sevilen efsanelerinden biri olan Eric Cantona'nın başrolde oynadığı Eric'i Arıyorum 2009'da vizyona girdi.

Vizyona girmesinden on üç yıl sonra, şimdi kulüp tarihinde çok önemli bir an temsil ediliyor; Glazer sonrası ve düşüş öncesi.

Film, Malcolm Glazer'ın kulübü satın alımından üç yıl önce, 2008'de çekildi.

Kulübün 700 milyon sterlin (1 milyar dolar) değerinde borcunu ödemesine neden olan satın alma, protestolara yol açtı ve lig dışı bir kulüp olan FC United'dan ayrıldı.

Film, kulübün görkemli günlerinin son sancılarında taraftarların öfkesini çekti. FC United taraftarlarının, satın alınmak istemeyen Manchester United'lı taraftarlar ile gelecek tartıştıkları sahneler var.

Kes, The Wind That Shakes the Barley ve ben Daniel Blake'i yönetmesiyle ünlü Loach, Cantona'nın bir film yapmak için teklif vermesinin ardından ilk kez futbol dünyasına adım attı.

Loach'ın iki Palmes d'Or ortak ödülünü eve götürdüğü Cannes Film Festivali'nde, ikili akıl sağlığı, işçi sınıfı ve futbol hakkında bir film yapmak için bir plan tasarladı.

Cantona, filmde kendisinin karikatürize edilmiş bir versiyonunu oynuyor.

Getty Images

Bu, United'ın Şampiyonlar Ligi başarılarının zemininde gerçekleşti ve United'ın Avrupa Kupası'nı kazandığı son yıldı.

Sir Alex Ferguson, Glazer'ın devralmasından birkaç yıl boyunca, finansal kısıtlamalara rağmen, 2013'te ayrılmadan önce başarısını sürdürmeyi başardı.

Ve Ferguson, vizyona girmeden önce filmin çok gizli bir gösteriminde yer aldı.

GOAL'a, "Sir Alex'in filme onayını veya tepkisini istediler, filmi hemen arkasından izledik" dedi.

"Arkasını döndü ve 'Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum, bu lanet olası harika bir film, lanet olasıca harika bir film. Siz çocuklar içki ister misiniz?' dedi. Orada kulüp doktorları ve antrenörleriyle birlikteydik."

Futbolcuların taraftara daha yakın olduğu bir dönemde bile esrarengiz Cantona öne çıkmayı başardı. Omuzları dik yakası ve başına buyruk kişiliğiyle milyonların sevgisini kazandı.

Filmde Smug Roberts takma adını oynayan Andy Wilkinson, GOAL'a “Oyuncu olarak bir film yıldızı gibiydi, gol atarken tavus kuşu gibiydi. Bir imparator gibiydi” diyor.

Aynı etkileyici aurayı sette kamera dönerken de taşıyordu.

Getty Images

Moorhouse, "Çok azımız, onu görene kadar Cantona'nın filmde yer aldığını biliyorduk, bu Loach'ın çalışma şekliydi," diye ekliyor.

"Cantona'nın filme ilk girdiği noktaya kadar, başrol oyuncusu Steve Evets ile ilk kez tanışıyor. Tepkisi gerçek bir şok.

"Her nedense, harika koktuğunu ve harika göründüğünü hatırlıyorum. Loach'ın filmlerinde hiyerarşi olmadığı için hepimizle yemek yerdi.

"Onunla ilk tanıştığımız ve bir fincan çay içtiğimiz zamanı hatırlıyorum, bana 'Jammie Dodger ister misin?' dedi. o kalın Fransız aksanıyla.

"'Sen ne dersen tamam Eric' dedim."

Wilkinson, Cantona'nın alışılmışın dışında çalışma şeklini aktarıyor: "Çoğu Man United taraftarı olmak üzere her şeye imza atarak, tüm ekstralar ve destek aktörleriyle tanışmak için zaman harcadı" diye ekliyor.

"Yatakta uyuyan bir adam vardı ve onu uyandırmak için bir salak gibi davranarak adama bağırdım. Sonra o adamın Eric olduğu ortaya çıktı.

"Saldırıya uğradığını düşündü, Eric Cantona ile böyle tanıştım ama gerçekten iyi bir adamdı. Bir Man City taraftarı olarak bile çok etkileyiciydi."

Getty Images

Hevesli bir futbol taraftarı olan Loach, oyunun insanları bir araya getirme becerisini yakalarken, sporla ilgili değişen duyguları da yakaladı. İşlerin yeni, ticarileştirilmiş bir çağa doğru ilerlediğini düşünüyor.

Ünlü bir stand-up komedyeni ve Manchester United sezonluk bilet sahibi Moorhouse, "Tasarımla mı yapıldı bilmiyorum ama kulüp için bir dönüm noktası oldu" diyor.

"Oynadığım karakter 'Ben futbol kulübünden ayrılmadım, kulüp beni terk etti' diyor. FC United'ı başlatmak için ayrılan arkadaşlar maça gidip kırmızılı çocuklara destek olmak ve onları neşelendirmek istedikleri için ayrıldılar. Oraya bağlı hissediyorlardı.

"İlk FC United maçındaydım ve takımı açıkladım. Oğlumla birlikte gittim ve 'Ah, bu Man United değil mi?' dedi. Haklıydı, değildi.

"Bence film aynı zamanda futbolun nasıl değiştiğine ve 15 yılda nasıl değiştiğine dair bir yorum getiriyor.

"Eric Cantona, Man United'a katıldığında, lige hala Premier Lig deniyordu, ancak Man United için ilk Premier Lig şampiyonluğunun kazanıldığı sahnelerde, insanlar teraslarda duruyor ve birbirlerinin üzerine düşüyorlardı.

"Kaos vardı. Müşteriden çok taraftar olarak görülüyordunuz. Futbol artık petrol zengini kulüplerdeki sözde hayırsever diktatörler ile yönetiliyor. Oyun yatırımlarını olabildiğince maksimize ederek kendini tüketme tehlikesiyle karşı karşıya.

"Alt liglerde bu tür bir duygu yaşayabilirsiniz, biraz daha steril bir ortam var. United'ın Tanrı'nın verdiği bir kazanma hakkı olduğunu düşünmüyorum, ancak yapılabilecek birçok küçük değişiklik var Taraftarlar için bunu geliştirin."

Ve Manchester United taraftarları için film artık ekstra anlam taşıyor. United'ın hala en büyük kupaları kazandığı, ancak düşüş çarklarının harekete geçtiği zamanın bir anlık görüntüsü filmseverlere izlettiriliyor.