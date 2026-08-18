Liverpool, mevcut yaz transfer döneminde en dikkat çekici oyuncularından ikisinin ayrılığına hazırlanıyor. Curtis Jones Inter Milan'a transfer olmaya yaklaşırken, Tottenham Hotspur'un Hollandalı Cody Gakpo'yu kadrosuna katma görüşmeleri de ilerliyor.

Bu ikilinin olası ayrılığı, teknik direktör Andoni Iraola önderliğinde Liverpool kadrosunda yürütülen geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak geliyor. Iraola, yeni sezonun başlamasından önce takımı yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Jones, Liverpool ile sözleşmesinin son yılını yaşıyor. Aynı zamanda Tottenham'ın Gakpo'yu transfer etme isteği artıyor; bu gelişmeler, İngiliz kulübünün Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katma hamleleriyle eş zamanlı ilerliyor.

Dolayısıyla Liverpool, kendisini hassas bir denklemin karşısında buluyor: Oyuncu satışlarından iyi bir mali gelir elde etmek, bunu yaparken de sezon başlamadan önce takım kadrosunu zayıflatmamak veya eksik bırakmamak.

Inter, Jones transferini bitirmek için baskı yapıyor

Transfer piyasasına yakın kaynakların "CaughtOffside" sitesine verdiği bilgiye göre, Inter Milan Curtis Jones'u önceliklerinin başına koydu ve transferin yaklaşık 35 milyon euro karşılığında tamamlanabileceğini düşünüyor.

Liverpool, oyuncusu karşılığında 40 milyon euroya yakın bir bedel elde etmeyi umuyordu; ancak Jones'un İtalya Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya açık olması, görüşmeleri belirleyici aşamalarına doğru itebilir.

Orta saha oyuncusunun geleceğine dair tahminler son dönemde, özellikle takımın bazı maçlarında forma giymemesiyle birlikte arttı. Ancak Liverpool'a yakın raporlar, kadro dışı bırakılmasının kalça bölgesindeki bir sorundan ve fiziksel hazırlığının yönetimiyle ilgili bazı prosedürlerden kaynaklandığını, olası bir transfer öncesinde onu sakatlıktan korumak amacıyla olmadığını açıkladı.

Sözleşmesinin son yılına gelmiş olması nedeniyle Liverpool, Jones'u bu yaz satmakta, özellikle Inter Milan'dan gelen belirgin ilgiyle birlikte, gelecek sezon sonunda onu bedelsiz kaybetmekten kaçınmak için uygun bir fırsat bulabilir.

Gakpo, Tottenham'a yaklaşıyor

Diğer yandan, Cody Gakpo'nun Tottenham Hotspur'a transfer görüşmeleri hızlı gelişmelere sahne oluyor. Hollandalı kanat oyuncusu, kişisel şartlar konusunda Tottenham ile prensipte bir anlaşmaya vardı; bu adım, transferin tamamlanmasının önünü açabilir.

Liverpool, Gakpo'dan vazgeçmek için 60 milyon sterlinden fazla bir bedel elde etmekte ısrar ediyor; başka tahminler ise kulübün oyuncunun değerini yaklaşık 70 milyon sterlin olarak biçtiğine işaret ediyor.

Gakpo'nun durumu Jones'unkinden farklı. Oyuncunun Liverpool ile 2030 yılına kadar sözleşmesi var; bu da İngiliz kulübüne güçlü bir pazarlık pozisyonu kazandırıyor ve mali teklif kulübün belirlediği değere ulaşmadıkça onun ayrılığına onay vermek zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Gakpo'nun geleceği, doğrudan Liverpool'un hücum seçeneklerini, özellikle kanatlarda güçlendirme planıyla bağlantılı. Kulüp, Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı transfer piyasasındaki en dikkat çekici hedefleri arasına koyuyor; oyuncuyla kişisel şartlar konusunda halihazırda anlaşmaya varmış durumda, buna karşın Fransız kulübü yüksek mali taleplerinde ısrarını sürdürüyor.

Liverpool zorlu bir denklemin karşısında

Jones ve Gakpo'nun satışı Liverpool için önemli bir mali kazanç anlamına gelse de, kulüp yönetimi bu dosyayı temkinli bir şekilde ele almak zorunda; çünkü ikilinin ayrılığına izin vermeden önce alternatifleri güvence altına almak gerekli olacak.

Jones'un satışı mali açıdan mantıklı görünüyor; özellikle sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor, güncel değeri ise yaklaşık 35 milyon euroya ulaşabilir. Buna Inter'in ciddi ilgisi ve oyuncunun İtalya'da yeni bir deneyim yaşama isteği de ekleniyor.

Gakpo'ya gelince, durum tamamen farklı; sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanıyor, dolayısıyla Tottenham kulübün mali değerlemesiyle örtüşen bir teklif sunmadıkça Liverpool'un onu satmak için acele etmesine yönelik hiçbir sebebi yok.

Sonuç olarak, Jones ve Gakpo'nun olası ayrılığı yalnızca oyuncu sayısını azaltmaya veya mali gelir elde etmeye yönelik bir adım değil, aynı zamanda Liverpool kadrosunu yeniden şekillendirmeye yönelik daha büyük bir planın parçası gibi görünüyor. Bu plan, yeni sezon başlamadan önce Iraola'ya takımı kendi teknik vizyonuna göre yeniden inşa etme alanı tanıyor.