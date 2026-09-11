Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Reds oyuncularından cumartesi günü Premier Lig'de Fulham ile oynayacakları maça güçlü ve hızlı başlamalarını isteyerek, takımın geriye düştüğü bir maça daha çıkmasının önüne geçmelerini talep etti.

Iraola, Liverpool ile mağlubiyetsiz bir başlangıç yakaladı; ancak takımının kendisinin yönetimindeki ilk 4 maçın 3'ünde ilk golü yediğine tanık oldu. Nitekim takım, Newcastle ve Nottingham Forest karşısında beraberliği yakaladı, ardından Ipswich'i 2-0 mağlup etti, sonrasında ise Atletico Madrid karşısında geriye düştüğü maçı 2-1'lik galibiyete çevirdi.

Liverpool, ligdeki ilk iki maçının ilk yarısında gol atamamıştı; ancak Alexander Isak, geçtiğimiz cuma günü oynanan Ipswich maçının ilk 10 dakikasında takımı öne geçiren 2 golü kaydetti. Iraola'nın değiştirmeye çalıştığı da bu durum.

Iraola, bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bence takım golü içinde barındırıyor. Bütün maçlarda tehlikeli olduk, pozisyonlar ürettik ve her maçta 2 gol attık. Bu maçların bazılarında daha fazlasını da atabilirdik; ancak artık mesele daha verimli olmakla ilgili."

Sözlerine şöyle devam etti: "Newcastle karşısında o iki golü yememek, Forest karşısında gol yememek ve golleri yeme zamanlaması meselesi. Çünkü bence maçlara yeterince iyi başlamıyoruz. Ipswich karşısında olumlu bir örneğimiz oldu ve maçlara bu şekilde başlandığında işler çok daha rahat hale geliyor."

Ardından şunları ekledi: "Diğer maçlarda geriye düşmüş olarak başladık ve sonrasında geri dönmek için çok fazla çaba harcamanız gerekiyor. İlk golü atmak istediğim çok açık, sonrasında her şey daha kolay hale geliyor; ancak doğru zihniyete sahip olmamız gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Atletico karşısında, bence yaklaşık 15 saniye sonra bir pozisyon bulduk ve Alex Mac Allister'ın gol için çok net bir fırsatı vardı. Sonrasında herkes şöyle diyor: Muhteşem bir başlangıç, gol atıyorsun ve her şey değişiyor. Ama bence maçlara başlangıç, belki de biraz gelişebileceğimiz yönlerden biri."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarılarda genellikle daha iyiydik; ancak baştan itibaren kendi oyun tarzımızı dayatmaya çalışmak istiyorum, çünkü o zaman her şey daha kolay oluyor."

Liverpool, eski Real Madrid oyuncusu Alvaro Arbeloa yönetiminde henüz hiç puan alamayan Fulham ile karşılaşacak. Arbeloa, takımın yavaş başlangıcı nedeniyle şimdiden baskı altında.

Iraola şöyle devam etti: "Premier Lig'de yalnızca 3 maç oynadık ve herhangi bir takım hakkında büyük sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken. Bence Fulham bunun harika bir örneği."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence açıkçası üç maçta da iyi oynadılar. Üç maçı da bir gol farkla kaybettiler. Bence sahip oldukları istatistiklerin çoğuna, kaç puan aldıklarını bilmeden bakarsanız, en az 5 puanları olduğunu düşünürsünüz, çünkü maçlara hâkim oluyorlardı."

Arbeloa ile karşı karşıya gelmek, iki teknik direktör kenar çizgisinde bir araya geldiğinde Iraola için farklı türde bir rekabet olacak.

İki teknik direktör daha önce İspanya Milli Takımı formasıyla birlikte oynamıştı; ancak Iraola, Fulham'ın teknik direktörünün o dönemde eski Liverpool savunmacısı karşısında genellikle üstünlüğe sahip olduğunu kabul etti.

Iraola sözlerini şöyle noktaladı: "Bence milli takımda çok az sayıda birlikte oynadık. Bir şekilde aynı mevki için yarışıyorduk; ancak o daha başarılıydı, çünkü benden daha çok maça çıktı!"



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