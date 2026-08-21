Liverpool, Curtis Jones'un takımdan ayrılmasının yaklaşması nedeniyle, mevcut transfer döneminde Crystal Palace orta saha oyuncusu Adam Wharton'ı kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırıyor.

Jones, Inter Milan'a transfer olmaya çok yaklaştı; bu durum Liverpool'u, ayrılığını telafi edecek yeni bir oyuncuyu transfer penceresi kapanmadan önce kadroya katma konusunda önemli bir kararla karşı karşıya bırakıyor.

Wharton'ın ismi, İngiliz kulübünün önündeki en öne çıkan seçeneklerden biri olarak gündeme geldi; ancak Crystal Palace'ın İngiliz milli oyuncuya sıkı sıkıya sahip çıkması, transferin mercatonun geç bir döneminde tamamlanmasını son derece zorlaştırabilir.

Arsenal ve İngiltere Milli Takımı orta saha oyuncusu Declan Rice, Wharton'ın yeteneklerini övmüş ve onu "olağanüstü" bir orta saha oyuncusu olarak nitelendirmişti.

Transfer piyasasına yakın kaynaklar "CaughtOffside" sitesine, Liverpool'un Wharton'ı Curtis Jones'a olası bir alternatif olarak kadroya katma yönündeki girişimlerini hızlandırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, 22 yaşındaki oyuncunun "Anfield" sahasına katılması fikrine onay verdi; zira oyuncu, İspanyol teknik adamın uygulamak istediği oyun tarzına büyük ölçüde uygun.

Wharton, geriden oyunun temposunu kontrol etme yeteneğinin yanı sıra pas kalitesi ve arkadan hücum kurma becerisiyle öne çıkıyor. Bu unsurlar, Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai'ye ileri çıkıp hücum görevlerinde yer almaları için daha fazla alan tanıyabilir.

Crystal Palace, Wharton'ın fiyatını belirledi

Tahminlere göre Crystal Palace, Wharton'ın değerini yaklaşık 78 milyon sterlin olarak biçiyor; diğer kaynaklar ise oyuncunun takım için taşıdığı önem ve uzun vadeli büyük potansiyeli göz önüne alındığında, mali taleplerin 100 milyon sterline ulaşabileceğini öngörüyor.

Crystal Palace, müzakerelerde güçlü bir konumda; zira kulüp, oyuncuyu satmaya iten bir baskıyla karşı karşıya değil, ayrıca Wharton'ın kendisi de gelecek sezon takımda kalma fikrine sıcak bakıyor gibi görünüyor.

"talkSPORT" kanalı, Wharton'ın kendisine yönelik artan ilgiye rağmen, yeni sezonda Crystal Palace'ta kalmayı beklediğine dair imalarda bulunduğunu bildirdi.

Adam Wharton'a olan ilgi yalnızca Liverpool ile sınırlı değil; Manchester United da oyuncuyu kadrosuna katma olasılığı hakkında bir sondaj yaptı, ancak kulübün ilgisinin ne kadar ciddi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Ayrıca Wharton'ın ismi Real Madrid'in de radarında bulunuyor; bu durum, özellikle Crystal Palace oyuncunun ayrılığı konusunda müzakere kapısını açmaya karar verirse, oyuncu üzerindeki rekabetin şiddetini artırabilir.

Wharton bu meblağı hak ediyor mu?

Teknik açıdan Wharton, Liverpool için uygun bir seçenek gibi görünüyor; baskı altında sakin kalıyor, ileriye pas atmaya meyilli ve topu defans oyuncularından alıp oyun kurulumuna katkı sağlamada başarılı.

Bu özellikler, özellikle Iraola maçların temposunu ayarlayabilecek ve hatlar arasındaki dengeyi sağlayabilecek bir ara oyuncu arıyorsa, onu Liverpool orta sahasında kilit bir oyuncu haline getirebilir. Ancak Liverpool müzakerelerinde dikkatli olmak zorunda kalacak ve Curtis Jones'un ayrılığının, yerine gelecek oyuncuyu kadroya katmak için abartılı bir meblağ ödemek adına bir gerekçeye dönüşmemesine özen göstermeli.

Raporlar, Jones'un Inter Milan'a transfer olma yolunda olduğunu gösteriyor; dolayısıyla ayrılık transferinin değerinin üç katına kadar çıkabilecek bir meblağı, yerine gelecek oyuncuyu kadroya katmak için ödemek, kulüp açısından devasa bir mali yükümlülük anlamına gelecek.

Wharton'ın daha genç olduğu ve gelecekte gelişmek için daha büyük bir potansiyele sahip olabileceği doğru; ancak Crystal Palace'ın konumu, özellikle kulübün onu satmak zorunda olmadığı ve oyuncunun kendisinin takımla yoluna devam etmeye açık göründüğü bir dönemde, müzakerelerde ona bariz bir üstünlük sağlıyor.

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