Iraola, Liverpool ikilisini Avrupa listesinden çıkardı

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, İtalyan oyuncusu Federico Chiesa'yı takımın Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkardı.

ESPN, Chiesa'nın İspanyol teknik direktörün Avrupa kadrosundan çıkardığı oyuncular arasında Wataru Endo'ya katıldığını aktardı.

Liverpool, önümüzdeki çarşamba günü Anfield stadında Atletico Madrid ile yapacağı maçla başlayacağı Avrupa serüveni öncesinde kadrosunu açıkladı.

Chiesa şu anda kas sakatlığı yaşıyor; ancak sahalardan uzun süre uzak kalması beklenmiyor. Endo ise geçen sezon Premier Lig'de yalnızca 8 maçta forma giydi, bunların 7'sine yedek kulübesinden başladı; Liverpool'un Şampiyonlar Ligi serüveninde ise sadece bir kez sahaya çıktı.

Buna karşılık Liverpool, yeni transferi Victor Muñoz'u, geçtiğimiz şubat ayında dizinden sakatlanan ve rehabilitasyon programına devam eden Conor Bradley ile birlikte kadroya dahil etti.

Ayrıca geçtiğimiz eylül ayında ön çapraz bağ yırtığı yaşayan Giovanni Leoni de Avrupa kadrosuna alındı.

Kadroda ayrıca, şu anda sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Fransız oyuncu Hugo Ekitike de yer aldı.

Beklendiği gibi, Paris Saint-Germain'den değeri 123 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir transferle gelen Bradley Barcola, Liverpool'un Avrupa kadrosunda yerini aldı.

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