İran maçı öncesinde… Mısır, resmen son 32 turuna yükseldi

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turuna resmen yükseldi. 8. gruptaki sonuçlar sayesinde “Firavunlar”, grup aşamasındaki son maçı İran’a karşı oynamadan önce tur atlama hakkını elde etti.

Mısır'ın elemeyi garantilemesi, Yeşil Burun Adaları'nın Suudi Arabistan ile berabere kalması ve İspanya'nın Uruguay'ı 1-0 mağlup etmesiyle gerçekleşti; bu sonuçlar, gruplarda üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki hesaplamaları Mısır Milli Takımı lehine sonuçlandırdı.

"Firavunlar", Belçika ile berabere kalarak ve Yeni Zelanda'yı yenerek 4 puan topladı. Bu puan, gruplarında 3 puan veya daha az puanla üçüncü sırada yer alan 4 takımın üzerinde yer almalarını sağladı ve böylece İran ile oynayacakları maçın sonucunu beklemeden tur atlamayı garantilediler.

Bu, Firavunlar’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ikinci tur yükselişi oldu; daha önce katıldıkları 3 turnuvada da ilk turda elenmişlerdi.