Irak teknik direktörü: Meksika'da "duygusal bir coşku" yaşadık

"Rafidain Aslanları"nın 2026 Dünya Kupası'na uzanan yolculuğunun dramatik bir özetinde, 54 yaşındaki yardımcı antrenör Rob Stanton, Irak'ın dünya play-off finallerinde Bolivya'yı 2-1 yenerek elde ettiği tarihi başarıya giden yolda yaşanan psikolojik ve profesyonel ayrıntıları açıkladı.

Stanton, "Football 360" sitesine yaptığı açıklamada, eleme sürecini "imkansızın üstesinden gelme mücadelesi" olarak nitelendirdi ve takımın her uluslararası maç döneminde tek bir seçeneği olduğunu belirtti: "Zafer ya da veda".

Soyunma odasında gözyaşları

Stanton, Meksika'da maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından yaşanan son anların duygularını canlı bir şekilde aktardı ve bu sahnenin sporun sınırlarını aşarak hem oyuncuları hem de federasyon yetkililerini etkileyen bir "duygusal coşku" haline geldiğini vurguladı.

Avustralyalı teknik direktör, o anı "hayatının en büyük anı" olarak nitelendiren kaleci Ahmed Basil ile yaptığı konuşmayı hatırlatarak, yabancı teknik ekibin rolünün bu coşkulu duyguyu kontrol altına almak ve profesyonelliğe yönlendirmek olduğunu belirtti.

Ölüm Grubu

107. dakikada Birleşik Arap Emirlikleri karşısında atılan belirleyici penaltı ve bölgesel durumların yol açtığı karmaşık lojistik koşulları içeren zorlu bir yolculuğun ardından Irak, finallerde (Fransa, Norveç ve Senegal) ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Stanton, eleme biletini aldıktan sonra psikolojik baskının tamamen ortadan kalktığını düşünüyor ve takımın Dünya Kupası'nda sürprizler yaratmak için "sınırsız oyun" stratejisini uygulayacağını vurguluyor.

Stanton, bu eleme başarısının sadece geçici bir katılım değil, Irak'ın dünya sahnesindeki varlığını olağanüstü bir hayaldan tekrarlanan bir gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan gelecekteki bir "yol haritası" olduğunu belirterek görüşlerini tamamladı.