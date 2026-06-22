Irak'tan... Mbappé, Fransa formasıyla 100. maçını kutladı

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası 9. Grup’un ikinci turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Irak ile oynanacak maç öncesinde Les Bleus’un ilk on birinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Mbappé, Senegal ile oynanan ilk maçta parladı ve iki gol atarak ülkesini 3-1'lik galibiyete taşıdı; şimdi de Irak karşısında Dünya Kupası'ndaki gol sayısını artırmak istiyor.

Real Madrid'in yıldızı, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 14'e çıkardı ve bu turnuvada 5 gol atan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 4 gol gerisinde yer alıyor.

Ancak Mbappé’nin Irak karşısında bir başka başarısı daha var: Fransa formasıyla 100. uluslararası maçına çıkacak.

"Transfermarkt" sitesine göre, Mbappé daha önce Fransa formasıyla 99 maça çıktı ve bu maçlarda 58 gol attı, 40 asist yaptı.

Mbappé, Senegal'e attığı iki gol sayesinde Fransa'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve 57 golü olan eski takım arkadaşı Olivier Giroud'u geride bıraktı.



