Irak maçında iki gol atan Haaland: "Keane ve Mbappé benden daha iyi"

Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında iki gol atarak ülkesinin Irak’ı 4-1 mağlup etmesine öncülük etmesine rağmen, kendisini dünyanın en iyi golcüsü olarak görmeyi reddetti.

51 uluslararası maçta gol sayısını 57'ye çıkaran Haaland, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmaktan ve Norveç'in 28 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Manchester City'nin yıldızı, Çarşamba sabahı maçın ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sitesine şunları ekledi: "Tabii ki harika bir duygu. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımı oynamış olmaktan ve Norveç'in 28 yıldır turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmesinden son derece gurur duyuyorum."

Maçtaki iki golünü ise şöyle değerlendirdi: “İlk golüm güzeldi, ikincisi daha da güzeldi. Bu harika bir şey ve iyi bir başlangıç yapabildiğimiz için gurur duyuyorum.”

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Teknik direktör Ståle Solbakken'in kendisini övüp dünyanın en iyi golcüsü olarak nitelendirmesine rağmen, Manchester City'nin forveti kendini değerlendirirken alçakgönüllü davrandı ve şöyle dedi: "En iyiler arasında olduğumu düşünüyorum, ancak bu sezon en fazla golü atan ben olduğumu sanmıyorum, bu yüzden istatistiksel olarak en iyisi değilim."

Ve ekledi: “Bence Harry Kane ve Kylian Mbappé benden daha fazla gol attı, bu yüzden hayır, en iyisi ben değilim.”

Haaland ayrıca Solbakken ile olan ilişkisini övdü ve teknik direktörün milli takımın başına geçtiğinden beri ikilinin güçlü bir uyum yakaladığını belirtti.

25 yaşındaki oyuncu, “Aramızda iyi bir ilişki geliştirdik ve sahada iyi bir performans sergiledik; en önemlisi de bu” dedi.

Haaland, 2025-2026 sezonunda Manchester City formasıyla 38 gol attı; 57 uluslararası golünün 51’ini ise Solbakken yönetiminde kaydetti.

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