Irak maçı öncesinde… Edward Mendy’nin Dünya Kupası serüveni sona erdi mi?

Basında yer alan haberler, Suudi Al-Ahli takımının kalecisi Senegalli Édouard Mendy’nin, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımında forma giyerken maruz kaldığı sakatlığın ciddiyetini ortaya koydu.

Mendy, Salı günü sabahın erken saatlerinde Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Senegal'in Norveç'e 2-3 yenildiği maçta sakatlanarak sahadan ayrıldı ve üçüncü turda Irak ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Senegalli "D Sports" sitesine göre, Al-Ahli kalecisi son birkaç saat içinde tıbbi muayenelerden geçti ve dizindeki sakatlığın hiç de ciddi olmadığı ortaya çıktı.

Mendy, Senegal milli takımının Irak ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olsa da, “Teranga Aslanları”nın Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmesi halinde sahalara dönmeye hazır olacak.

Senegal milli takımı, Fransa ve Norveç’e sırasıyla yenildikten sonra ilk 3 puanı elde ederek, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım arasında yer almak için Irak’ı yenmek zorunda.