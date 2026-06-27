Inzagi 3 talepte bulundu… Benzema ise Al-Hilal’ın başını ağrıtıyor

Al-Hilal’ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, yaz transfer döneminde yönetim kadrosuna teknik ihtiyaçlarını belirledikten sonra, yeni sezon için takımın yapısını şekillendirmeye başladı. Bu arada kulüp, yönetimin profesyonel kadrosunu yeniden düzenleme çabaları kapsamında, başta Fransız Karim Benzema olmak üzere bir dizi yabancı yıldızının geleceğini değerlendirmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan’ın “El Şark El Awsat” gazetesine göre, Inzaghi, Al-Hilal yönetimine mevcut transfer döneminde üç oyuncu ile sözleşme imzalamak istediğini bildirdi. Bu oyuncular arasında yerli bir sağ bek, yerli bir stoper ve önümüzdeki sezon hücum hattını yönetecek yeni bir forvet yer alıyor.

Gazete, İtalyan teknik direktörün sağ bek pozisyonunu öncelik listesinin en üstüne koyduğunu belirtti. Al-Hilal yönetimi ise, oyuncuların fiyatlarının yükselmesini önlemek ve nihai anlaşmalara varılmadan önce müzakere detaylarının sızmasını engellemek amacıyla, gündeme gelen isimler konusunda gizlilik politikası izliyor.

Ayrıca Inzaghi, özellikle Ali Al-Bulaihi’nin teknik kadronun planlarından çıkarılmasının ardından, Ali Lajami ve Hassan Tambakti’nin yanında ek bir seçenek olması için stoper pozisyonunu yerli bir oyuncuyla güçlendirme talebinde bulundu; bu hamle, teknik direktörün takımın savunma hattını yeniden şekillendirme isteğini teyit ediyor.

Yabancı oyuncu kadrosuna gelince, kaynaklar, Al-Hilal’ın Portekizli João Cancelo’nun durumunu henüz netleştirmediğini belirtti. Cancelo’nun geleceği kulüp içinde halen değerlendirme aşamasında olup, nihai kararlar alınmadan önce yabancı forvetlerin dosyaları da kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

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Gazete, spor yönetiminin şu anda Malcom, Karim Benzema, Darwin Núñez ve Marcos Leonardo’dan oluşan forvet hattını yönetmek için en iyi çözümleri aradığını, bu isimlerle ilgili maaşlarda ve mali yükümlülüklerde yaşanan büyük artışın gölgesinde bu çabayı sürdürdüğünü ekledi.

Aynı kaynaklara göre, Marcus Leonardo mevcut transfer döneminde Al-Hilal’dan ayrılmaya en yakın isim olarak görülürken, Karim Benzema’nın durumu kulüp içindeki en karmaşık dosyalardan biri olmaya devam ediyor. Yönetim, yeni sezon için Inzaghi’nin teknik vizyonuna uygun şekilde hücum hattını yeniden yapılandırmak için en uygun formülü arıyor.