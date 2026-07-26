Faslı Yassine Bounou, son saatlerde Suudi Hilal taraftarlarının gündemine oturdu; bunun sebebi ise sahadaki performansı değil, geleceğini yeni sezon başlamadan önce takımın çehresini değiştirebilecek teknik bir kararla ilişkilendiren haberler oldu.

Medya haberleri, Hilal içinde Bounou'nun yerel listeden çıkarılmasına ve Roshn Ligi müsabakalarında Mohammed Al-Owais'e güvenilmesine yönelik bir eğilim bulunduğunu, Faslı kalecinin ise yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesinin planlandığını aktardı. Bunun oyuncu tarafından kabul görmeyen bir senaryo olduğu belirtildi.

Inzaghi eleştirilerin hedefinde

Haberler, bu fikrin İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin vizyonu kapsamında ortaya çıktığına işaret etti. Bu durum, teknik direktörün kararlarını kulüp içinde tamamen dayatmaya başladığını düşünen Hilal taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

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Taraftarların bir kesimi, yönetimin Inzaghi'nin tüm taleplerini tartışmasız yerine getirdiğini değerlendirdi; hatta bazıları bu durumu, İtalyan teknik direktörün takımın başına geçtiği andan itibaren isteklerine gösterilen hızlı yanıta atıfla, onun uyguladığı bir "büyü" olarak nitelendirdi.

Bounou'ya tam destek

Taraftar tepkisi yönetim ya da teknik heyetle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Bounou'dan yerel liglerde vazgeçme fikrine de uzandı. Hilal taraftarları, Faslı kalecinin hâlâ takımın en önemli unsurlarından biri olduğunu ve katıldığı günden bu yana sergilediklerinin onu tartışmasız birinci tercih hâline getirdiğini vurguladı.

Ayrıca birçok kişi, Bounou'nun rolünün daraltılmasının takımın en önemli yıldızlarından birine olumsuz bir mesaj göndereceğini düşündü; özellikle de kalecinin, aktarılanlara göre, rolünün yalnızca Asya turnuvasında forma giymekle sınırlı kalmasını kabul etmediği belirtildi.

Al-Owais tartışmanın merkezinde

Buna karşılık bu haberler, Bounou ile Mohammed Al-Owais arasında karşılaştırma kapısını araladı. Bazı taraftarlar, milli kaleciye ligde ilk on birde güvenilmesi fikrini küçümseyerek seviye ve tecrübe farkının açıkça Bounou'nun lehine olduğunu vurguladı.

Al-Owais'in Suudi Arabistan Milli Takımı ile sergilediklerine övgü yağdırılmasına rağmen, Hilal taraftarları tüm kupalarda mücadele etmenin Bounou'nun birinci kaleci olarak devam etmesini gerektirdiğini düşünüyor; özellikle de takımın Roshn Ligi şampiyonluğunu geri kazanma ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde güçlü şekilde yarışma hedefleri göz önüne alındığında.

Sonuç olarak, Hilal'in resmi tutumu şu ana dek belirsizliğini koruyor. Ancak kesin olan şu ki, bu fikrin yalnızca gündeme gelmesi bile taraftarların öfkesini ateşlemeye yetti. Taraftarlar yönetime net bir mesaj gönderdi: Bounou birinci kaleci olarak kalmalı ve bunun dışındaki hiçbir karar onların kabulünü görmeyecek.