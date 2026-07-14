Inzaghi’nin ani kararı, Al-Hilal’da tartışmalara yol açtı

Yeni sezona hazırlık kapsamında aldığı ilk önemli teknik kararlarında, İtalyan Simone Inzaghi, takımın en önemli savunma oyuncularından birini yurtdışı kamp kadrosundan çıkararak, kurmaya çalıştığı Al-Hilal takımının profiline ilişkin net bir mesaj verdi. Bu hamle, teknik planlarında büyük bir değişikliği yansıtıyor ve oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor.

Al-Hilal’ın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, savunma oyuncusu Ali Al-Bulaihi’yi, takımın yeni sezona hazırlık çalışmaları kapsamında 3 Ağustos’a kadar sürecek olan yurt dışı hazırlık kampı için Çarşamba günü Avusturya’ya gidecek kadrodan çıkardı.

Suudi spor gazetesi Al-Riyad'a göre, ilk işaretler, Al-Bulaihi'nin Al-Hilal ile olan sözleşmesinin gelecek yaz sonuna kadar devam etmesine rağmen, önümüzdeki sezon Inzaghi'nin teknik planlarında yer almayacağını doğruluyor.

36 yaşındaki savunma oyuncusu, yaz tatilinden döndükten sonra hazırlık döneminin başında grip nedeniyle takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katılamamıştı. Ancak gripten iyileştikten sonra fiziksel ve kas güç testlerini geçerek geçen hafta sonu takım antrenmanlarına geri döndü.

Al-Bulaihi, son yıllarda Al-Hilal forması giyen en önemli savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Takımla sekiz buçuk sezon boyunca 263 maça çıkan oyuncu, bu süre zarfında 23 gol attı ve 3 gol pası verdi; ardından geçen Ocak ayında Al-Shabab’a kiralandı.

Al-Bulaihi, Al-Hilal’daki kariyeri boyunca beş Suudi Ligi şampiyonluğu, üç Haremain Şerif Kupa şampiyonluğu, üç Suudi Süper Kupa şampiyonluğu ve iki Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunarak, son yıllarda kulüp tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncularından biri oldu.

Al-Hilal heyeti, hazırlık kampı için Çarşamba günü Avusturya’ya hareket edecek. Kamp kapsamında dört hazırlık maçı oynanacak; takım, 19 Temmuz’da Sturm Graz ile oynayacağı maçla kampına başlayacak, Dört gün sonra Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns ile karşılaşacak, 29 Temmuz'da ise Mouloudia Cezayir ile mücadele edecek. Hazırlık maçları, kampın son gününde Katar'ın Al-Ahli takımıyla oynanacak maçla sona erecek.