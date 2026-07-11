Güney Afrika polisi, bugün Cumartesi günü Cape Town şehrinde bir evin içinde Sundowns’ın yıldızı Jaiden Adams’ın cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlattı.

Jaden Adams, Güney Afrika milli takımıyla 2026 Dünya Kupası finallerine katılmış, ancak Kanada'ya yenilerek son 32 turunda elenmişti.

IOL haber sitesinin aktardığına göre, Adams intihar ederek hayatını kaybetti; ancak polis, ölüm nedenini resmi olarak doğrulamadı ve olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma açıldığını açıklamakla yetindi.

Polis sözcüsü Van Vyk, “Polis ekipleri bir ihbar aldı ve sabah saat 11 civarında olay yerine intikal etti. Olayla ilgili koşullar halen soruşturuluyor” dedi.

Adams'ın vefatı, ailesinin yaşadığı zorlu bir dönemin ardından gerçekleşti. Büyükannesi Mariana Adams, 17 Haziran'da, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'nda Çekya ile oynayacağı maçtan sadece bir gün önce, 72 yaşında Stellenbosch şehrindeki bir hastanede vefat etmişti.

Maçtan önce büyükannesinin vefat haberini almasına rağmen, Adams 1-1 berabere biten karşılaşmada ilk 11'de yer aldı ve ardından Güney Kore'ye karşı alınan tarihi galibiyette yedek olarak sahaya çıktı.

Büyükannesi, Adams’ın hâlâ ABD’de milli takımla birlikte olduğu 27 Haziran’da toprağa verildi.

Jaden Adams, Mayıs 2001'de Cape Town'da doğdu ve Stellenbosch kulübünün akademisinde yetişti. Ağustos 2020'de, akademiden mezun olan ilk oyuncu olarak kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Stellenbosch formasıyla 139 maça çıkan Adams, bu maçlarda 9 gol attı ve 10 asist yaptı. Gösterdiği üstün performans sayesinde, teknik direktör Hugo Broos yönetimindeki Güney Afrika milli takımına seçildi ve 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda bronz madalya kazanan kadroda yer aldı.

Ocak 2025’te, yaklaşık 3 buçuk yıllık bir sözleşmeyle Mamelodi Sundowns’a transfer oldu.