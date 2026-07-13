"İntihar et, seni aptal"… Sorloth tehdit mesajları alıyor

Norveçli forvet Alexander Sørloth’un eşi Lina Selnes, e-postası ve sosyal medya hesapları üzerinden aldığı hakaret içeren mesajların ardından yasal işlem başlatmaya karar verdi.

Norveç milli takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye yenilmesinin ardından, Lina Selnes, partneri ve milli takım oyuncusu Alexander Sørloth'a yönelik nefret dalgasına yanıt vermek için Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozmak zorunda kaldı.

40 binden fazla takipçisi olan Selnes, “Story” özelliği aracılığıyla aldığı hakaret içeren mesajların örneklerini paylaştı. Mesajlarda “Lütfen intihar et, seni aptal!” ve “Sevgiline Norveç’ten ayrılıp bir uçurumdan atlamasını söyle!” gibi ifadeler yer alıyordu.

Norveçli "tv2" sitesine göre, Sörloth'un iki çocuğunun annesi Selnis, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Dünya Kupası çok fazla neşe getiriyor, ancak beraberinde büyük miktarda nefret de getiriyor."

Şöyle devam etti: “Bu yorumlara hiç aldırış etmek istemedim, ancak bu düzeyde mesajlar aldıktan sonra sessiz kalmak imkansız hale geldi.”

“Herkesin, koşullar ne olursa olsun, bu tür yorumları yazmadan önce iyice düşünmesini umuyorum” dedi.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Ståle Solbakken ise bu kampanyayı şiddetle kınadı ve yaşananları “trajik” olarak nitelendirerek, “Bugün yaşadığımız gerçek bu” dedi.

Şöyle devam etti: “Bu nedenle genç oyunculara sosyal medyadan olabildiğince uzak durmalarını tavsiye ediyorum.”

Hatırlanacağı üzere, Sorloth, Fransa maçı hariç Norveç’in Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarında ilk 11’de yer aldı; İngiltere’ye karşı alınan mağlubiyette oyundan çıkarıldı ve forvet, turnuva boyunca hiçbir gol atamadı.

https://www.instagram.com/lenaselnes/?hl=ar