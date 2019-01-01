Inter'in Lautaro Martinez'i bırakmaya niyeti yok

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, adı Barcelona ile anılan Arjantinli golcü Lautaro Martinez'i bırakmaya niyetlerinin olmadığını söyledi.

'da 'un önünde liderlik koltuğunda bulunan 'de Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in performansı dikkat çekiyor.

22 yaşındaki golcünün 'nın radarında olduğunu konuşulurken İtalyan ekibinin CEO'su Giuseppe Marotta'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Martinez'in takımda kalacağına inandığını söyleyen Marotta; "O iyi bir çocuk ve Inter'e minnettar. Bu yüzden kaygılanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Marotta buna rağmen transfer piyasının öngörülemez olduğunu belirtirken şunları dile getirdi:

"Inter büyümeyi ve gelişmeyi hedefliyor. Bunu da en iyi oyuncularınızı satarak yapamazsınız. Ancak transfer piyasası tahmin edilemez çünkü oyuncuların kendi yollarını çizme ihtimali her zaman vardır. Şu anda olası bir transferi veya yeni sözleşmeyi konuşmanın zamanı değil. Lautaro ona ne kadar güvendiğimizi biliyor."

Martinez'in 'dan transfer edilen Lukaku ile yakaladığı uyuma da değinen Marotta; "Conte oyuncularından en iyisini almayı biliyor. Onlar saha dışında çok iyi arkadaşlar ve saha içerisinde aralarında harika bir uyum var." şeklinde konuştu.

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Milli Takımı'nda da forma giyen Lautaro Martinez, 2018 yılında ülkesinin Racing Club takımından İtalyan ekibine transfer olurken bu sezon takımıyla çıktığı 19 maçta 13 gol atmayı başardı.