Inter'den üst üste üçüncü beraberlik: 1-1

İtalya Serie A'nın 21. haftasında şampiyonluk adaylarından Inter, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısında, ev sahibi takım pozisyonlar bulurken, 29. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez, 'i 1-0 öne geçirdi. Golden önce Martinez’in faul yaptığı yönünde itiraz eden Teknik Direktörü Rolando Maran’a hakem Manganiello, sarı kart gösterdi.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Inter, farkı açmak için baskılı oynasa da golü bulan taraf konuk ekip oldu. Cagliari, 78. dakikada Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Interli Martinez hakemi protestodan 90+4. dakikada üst üste 2 sarı karttan kırmızı kart gördü.

Haberin devamı aşağıda

Maç 1-1 eşitlikle sona ererken, şampiyonluk mücadelesi veren Inter, ligde üst üste 3. maçtan beraberlikle ayrılarak, son 3 maçta toplamda 6 puan kaybetti.

Bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 48 yapan Inter, maç eksiği bulunan lider ’un 3 puan gerisinde yer alıyor. Son haftalarda galibiyet hasret kalan Cagliari ise puanını 31 yaparak, puan tablosunda 6. sırada yer aldı.

’nın 21. haftasında bugün ile arasında başkent derbisi ve ardından da -Juventus maçı oynanacak. Lider Juventus, Napoli deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda, en yakın takipçisi Inter ile puan farkını 6’ya çıkartacak.