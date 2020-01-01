Inter'den Origi harekatı
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The Athletic
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, hücum hattını Liverpool'dan ayrılmak isteyen Divock Origi'yle güçlendirmenin peşinde
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Milano ekibi, forvet hattına alternatif oluşturması için Origi'nin peşine düştü. Belçikalı Romelu Lukaku'ya alternatif arayan Inter, Euro 2020'de milli takıma seçilebilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi isteyen Origi'yi takibe aldı. Liverpool'un 2024'te sözleşmesi bitecek oyuncu için 16 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Bu sezon Diogo Jota ve Takumi Minamino'nun gerisinde kalan Origi, forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol atabildi.