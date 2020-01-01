Inter'den Origi harekatı

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, ara transferde Liverpool'da forma şansı bulamayan Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

'da şampiyonluk mücadelesi veren , hücum hattını 'dan ayrılmak isteyen Divock Origi'yle güçlendirmenin peşinde

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Milano ekibi, forvet hattına alternatif oluşturması için Origi'nin peşine düştü. Belçikalı Romelu Lukaku'ya alternatif arayan Inter, 'de milli takıma seçilebilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi isteyen Origi'yi takibe aldı. Liverpool'un 2024'te sözleşmesi bitecek oyuncu için 16 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Bu sezon Diogo Jota ve Takumi Minamino'nun gerisinde kalan Origi, forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol atabildi.