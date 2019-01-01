Inter'den İtalyan medyasına "saygı" göndermesi

Serie A'da lider Inter, basında teknik direktör Antonio Conte'yi hedef alan bir haber üzerine Fiorentina maçı öncesi basın toplantısını iptal etti.

'nın 16. haftasında deplasmanına konuk olacak olan , teknik direktör Antonio Conte'nin maç önü basın toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

Inter yönetimi, Corriere dello Sport adlı gazetenin Conte'yi hedef alan bir taraftar mektubunu yayınlaması üzerine böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Mavi siyahlı ekip, gazete editörlerinden birinin yayınlanan mektuba eşlik eden yorumunu "saldırganlığı haklı çıkaran" bir tutum olarak değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında sahasında 'ya 2-1 yenilen Inter, grubu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti. Bir taraftarı, gazete gönderdiği mektupta "Barcelona B takımının" Antonio Conte'ye nasıl futbol oynaması gerektiğini gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca kariyerinde birçok maç kazanan Conte'nin 150 milyon euro harcama yapmasına rağmen hiçbir zaman iyi bir futbol oynatmadığını belirtti. Corriere dello Sport editörü ise bu mektuba, Mauro Icardi'nin PSG'ye kiralanmasıyla Şampiyonlar Ligi ve geri kalan birçok şeyin çöpe atıldığı yorumunu ekledi ve şöyle yazdı: "Icardi yoksa parti de yok"

Haberin devamı aşağıda

Kulüpten yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

"Corrie dello Sport, antrenörümüzü hedef alan bir mektup yayınlamış ve mektuptaki saldırgan tutumu haklı çıkaran bir yorumda bulunmuştur.

Tüm medya kuruluşlarına, 'insanlara saygı göstermeleri gerektiği' mesajını duyurmak amacıyla bugün bir basın toplantısı yapılmayacak."