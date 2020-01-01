Inter'den Eriksen'e resmi teklif

Serie A ekiplerinden Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Tottenham forması giyen Christian Eriksen için resmi teklif yaptıklarını söyledi.

Uzun süredir 'dan ayrılması gündemde olan Christian Eriksen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ara transfer döneminde bu sezon şampiyonluk yarışında ile kafa kafaya giden 'in Eriksen'i kadrosuna katmak istediği sık sık gündeme geliyordu. İtalyan ekibin sportif direktörü Piero Ausilio, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Danimarkalı futbolcu için resmi girişimlerde bulunduklarını duyurdu.

Takımın transfer çalışmaları ile ilgili gelen sorular arasında Eriksen ile ilgili olan bölümde Ausilio şunları belirtti:

"Eriksen mi? Çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'nın dev kulüplerinin çoğunun ilgisini çekti. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Biz de Tottenham'a Eriksen için resmi teklifimizi yaptık, yanıt bekliyoruz. Çok zor olduğuu söylemeliyim çünkü Eriksen harika bir futbolcu ve böyle durumlarda birçok kulübün devreye girmesi normal. Biz elimizden geleni yapacağız."