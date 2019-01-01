Inter'den Dorukhan Toköz için 12 milyon euro!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz için İtalyan devi devreye girdi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performanstan sonra Dorukhan'ın talipleri bir bir artıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Dorukhan Toköz için devreye girdi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin özellikle istediği öğrenilen 23 yaşındaki futbolcu için yetkililer önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Inter’in teklifinin 12 milyon euro civarında olacağı konuşulurken, siyah beyazlı ekibin ise istediği rakamın 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Genç futbolcu, Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonda 25 resmi müsabakada forma giyerken bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.