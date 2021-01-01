Inter'den Divock Origi planı
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Serie A'da zirve yarışını sürdüren Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun yanına bir başka Belçikalı'yı getirmek istiyor.
İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Inter, Liverpool forması giyen Divock Origi için İngiliz ekibiyle temas halinde.
Anfield'dan ayrılacağı konuşulan Divock Origi için Wolverhampton ve Newcastle United da devreye girmişti.
Origi, Inter ile Liverpool'un anlaşması halinde Belçikalı vatandaşı Romelu Lukaku'nun alternatifi olacak.
Liverpool formasıyla bu sezon toplamda 8 maça çıkan Divock Origi, 1 gol, 1 asist kaydetti.