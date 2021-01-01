Inter'den Divock Origi planı

Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun alternatifi olarak Liverpool forması giyen vatandaşı Divock Origi'yi transfer etmek istiyor.

'da zirve yarışını sürdüren , Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun yanına bir başka Belçikalı'yı getirmek istiyor.

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Inter, forması giyen Divock Origi için İngiliz ekibiyle temas halinde.

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Anfield'dan ayrılacağı konuşulan Divock Origi için Wolverhampton ve da devreye girmişti.

Daha fazla takım

Origi, Inter ile Liverpool'un anlaşması halinde Belçikalı vatandaşı Romelu Lukaku'nun alternatifi olacak.

Liverpool formasıyla bu sezon toplamda 8 maça çıkan Divock Origi, 1 gol, 1 asist kaydetti.