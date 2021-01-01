Transfer

Inter'den Divock Origi planı

Goal
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Divock Origi Liverpool 2019-20
Getty Images
Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun alternatifi olarak Liverpool forması giyen vatandaşı Divock Origi'yi transfer etmek istiyor.

Serie A'da zirve yarışını sürdüren Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun yanına bir başka Belçikalı'yı getirmek istiyor.

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Inter, Liverpool forması giyen Divock Origi için İngiliz ekibiyle temas halinde.

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Anfield'dan ayrılacağı konuşulan Divock Origi için Wolverhampton ve Newcastle United da devreye girmişti.

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    Origi, Inter ile Liverpool'un anlaşması halinde Belçikalı vatandaşı Romelu Lukaku'nun alternatifi olacak.

    Liverpool formasıyla bu sezon toplamda 8 maça çıkan Divock Origi, 1 gol, 1 asist kaydetti.

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