Inter'den çifte takas

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Milano ekibinin gündeminde Paredes ve Gervinho var.

'da şampiyonluk mücadelesi veren , devre arasında kadrosunu Leandro Paredes ve Gervinho ile güçlendirmeyi planlıyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre teknik direktör Antonio Conte'nin talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sportif direktör Beppe Marotta, takas teklifleriyle takımların kapısını çalacak. 'in Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes'i gündemine alan Marotta, bu transfer için takımda mutsuz olduğu bilinen Christian Eriksen'i önerecek. PSG'nin başına geçmesi beklenen Mauricio Pochettino ile daha önce 'da birlikte çalışan Danimarkalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı biliniyor.

'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Gervinho içinse genç forvet Andrea Pinamonti takasta önerilecek. Conte'nin istediği kanat ve orta saha takviyeleriyle şampiyonluk için iddialı konuma gelmeyi hedefleyen Inter, bir de forvet takviyesiyle transferi kapatacak.