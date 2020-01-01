Serie A

Inter'de yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

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İtalyan kulübü tüm oyuncular ve teknik heyete yapılan son testerin negtif çıktığını duyurdu.

Inter'de oyuncu grubu ve teknik heyete yaplan teni tip koronavirüs (Kovid-19) testerinin negatif çıktı.

4 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Serie A ekipleri bilindiği üzere  yarından itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak.

Öte yandan İtalya liglerinin devam etmesi için İtalya Futbol Federasyonu ile hükümet arasında protokol görüşmeleri devam ediyor.

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    İtalya'da geçtiğimiz gün Parma kulübü iki oyuncunun ilk Kovid-19 testlerinin pozitif, bu oyuncuların ikinci testlerinin ise negatif çıktığını duyurmuştu.

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