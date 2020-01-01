Inter'de yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

İtalyan kulübü tüm oyuncular ve teknik heyete yapılan son testerin negtif çıktığını duyurdu.

'de oyuncu grubu ve teknik heyete yaplan teni tip koronavirüs (Kovid-19) testerinin negatif çıktı.

4 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ekipleri bilindiği üzere yarından itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak.

Öte yandan İtalya liglerinin devam etmesi için İtalya Futbol Federasyonu ile hükümet arasında protokol görüşmeleri devam ediyor.

Daha fazla takım

İtalya'da geçtiğimiz gün kulübü iki oyuncunun ilk Kovid-19 testlerinin pozitif, bu oyuncuların ikinci testlerinin ise negatif çıktığını duyurmuştu.