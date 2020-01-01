Inter'de yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Inter'de oyuncu grubu ve teknik heyete yaplan teni tip koronavirüs (Kovid-19) testerinin negatif çıktı.
4 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Serie A ekipleri bilindiği üzere yarından itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak.
Öte yandan İtalya liglerinin devam etmesi için İtalya Futbol Federasyonu ile hükümet arasında protokol görüşmeleri devam ediyor.
İtalya'da geçtiğimiz gün Parma kulübü iki oyuncunun ilk Kovid-19 testlerinin pozitif, bu oyuncuların ikinci testlerinin ise negatif çıktığını duyurmuştu.