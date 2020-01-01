Serie A

Inter'de vaka sayıları artıyor

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Ashley Young
Evening Standard
Serie A ekiplerinden Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young’ın testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young’ın testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de salgından etkilenen oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun salgından etkilendiği açıklanmıştı.

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