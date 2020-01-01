Inter'de vaka sayıları artıyor
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Evening Standard
Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan testin sonucu pozitif çıktı.
Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.
Young’ın testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de salgından etkilenen oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun salgından etkilendiği açıklanmıştı.
Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.