Inter'de vaka sayıları artıyor

Serie A ekiplerinden Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young’ın testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.

Young’ın testinin pozitif çıkmasıyla ’de salgından etkilenen oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun salgından etkilendiği açıklanmıştı.

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Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.