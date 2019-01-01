Inter'de Mauro Icardi'nin kaptanlığı alındı

nter, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kaptanlığının alındığını açıkladı.

Inter ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu olan ve adı Real Madrid ile anılan Mauricio Icardi ile ilgili İtalyan devinden flaş bir karar geldi.

Milano ekibi, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kaptanlığının alındığını açıkladı.

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Inter Kulübü, Icardi'nin yerine Sloven kaleci Samir Handanovic'in takım kaptanlığına getirildiğini duyurdu.

Ayrıca Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile yarın yapılacak ilk maçın kadrosuna dahil edilmediği de belirtildi.

25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.