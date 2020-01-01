Inter'de Martinez'in yerine Agüero

Inter'in, adı Barcelona ile anılan Lautaro Martinez'in yerini Sergio Agüero ile doldurmak istediği iddia edildi.

'de, her geçen gün 'ya adım adım yaklaşan Lautaro Martinez'in yerine Sergio Agüero düşünülüyor.

İtalyan muhabir Alfredo Pedulla'nın haberine göre İtalyan devi, Lautaro Martinez'in Katalan ekibine gitmesi durumunda forması giyen Arjantinli golcüyü kadrosuna katmayı düşünüyor.

2021 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun kariyerini ülkesinde tamamlamayı istediği belirtildi.

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2011 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 4 kez Premier lig şampiyonluğu, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.