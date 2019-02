Inter'de kadro dışı bırakılan Mauro Icardi sessizliğini bozdu!

Inter'de kadro dışı bırakılması şok etkisi yaratan golcü yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıkalama yaptı.

Inter'de kadro dışı bırakılan Mauro Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

9 Şubat tarihinden bu yana maç kadrolarına alınmayan Icardi, Inter'in Cuma günü Cagliari ile oynanan maçın da kadrosuna alınmamıştı.

Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ile Inter Kulübü arasında son haftalarda yeni sözleşme görüşmeleri nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyordu. Ayrıca kadro dışı bırakılmasının öncesinde Icardi'nin kapanlığı da elinden alınmıştı.

Yaşananlar sonrasında Icardi'nin adı Juventus, Real Madrid, Napoli, Barcelona ve Manchester United ile ciddi şekilde anılmaya başlamıştı.

Icardi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Gerçek aşk, zor anlarda belli olur. O anlarda ben Inter'de, Inter ile kalmaya karar verdim. Attığım gollerle Inter'in birçok açıdan daha güçlü olmasına yardım ettiğimi düşündüğüm anlarda... Finansal Fair Play problemlerinde, yaşadığımız zorluklarda, birçok kesimin bizi değerli bir takım olmamakla yargıladığı zamanlarda, her şeye rağmen Inter'de ve Inter'in yanında kaldım. Bu renklerin aşkı için, çoğu profesyonel oyuncunun reddedemeyeceği teklifleri geri çevirdim.

"Maçtan sonra ve ilerleyen günlerde beni gözyaşları içinde bırakan fiziksel acılarla oynadım. Ama her zaman, sağlık ekibinin tavsiyelerine aykırı bile olsa sahada olmayı tercih ettim. Çünkü sahadayken attığım bir golle bu renklere yardımcı olmak bana tüm acılarımı unutturabiliyordu.

"Tek gerçek Inter'dir. Çocuklarıma umutlarını korumalarını gösterdim. Onlara kazanmanın zor olduğuu ama bunu Inter ile yapmanın özel bir anlamı olduğunu ve bunu sadece Inter taraftarının anlayıp hissedebileceğini öğrettim. Çocuklarımın gözleri yalan söylemez. Inter aşkı evime öğretildi.

"Inter'deki herkes gibi benim de rüyam olan şeyi gerçekletirdik, kaptanı olduğum takımla Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Ben bu renkler için her zaman adanmışlık hissettim.

"Bu kulüpten ilk fırsatta ayrılmaya çalışanları asla onaylamadım. Taraftarlarımız, takım arkadaşlarıma, kulübe ve burada olduğum süre boyunca çalıştığım tüm teknik ekiplere saygılı oldum.

"Kulüple hem saha içinde, hem saha dışında işbirliği yaptım, gelen her yeni oyuncuya hedeflerimize yalnızca tutkumuzla ulaşabileceğimizi anlattım. Inter aşkının ne olduğunu biliyorum, ve bunu Inter taraftarı da biliyor çünkü mücadelemi, gözyaşlarımı ve mücadelemi gördüler. Inter'de, Inter ile...

"Söylediğim gibi, tüm bu fedakarlıkları bu renklerin aşkı ve herkese saygı duyduğum için yaptım. Şu anda bu sevgi ve saygının Inter'de kararları alanlar tarafından bana karşı var olup olmadığını bilmiyorum. Sadece Inter sevgisi adına davranıp bu sorunları çözmeyi arzulayan birileri olup olmadığını bilmiyorum.

"Aile içinde iyi veya kötü her şey olabilir. Ama saygı asla yitirilmemeli. Bunlar benim Inter'deyken ve Inter'in yanındayken her zaman koruduğum değerlerim, her zaman uğruna mücadele ettiğim değerlerim."