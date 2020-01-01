Inter'de Achraf Hakimi koronavirüse yakalandı

Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'in UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Alman takımı Borussia ile bu akşam yapacağı maç öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, Hakimi'nin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Inter'de orta sahanın sağı, sağ açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun, herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine sağlık protokollerinde belirlenen sürecin uygulanacağı ifade edildi.

Inter, Hakimi'yi sezon başında İspanya’nın takımından transfer etmişti.