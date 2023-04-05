Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, Juventus taraftarları tarafından ırkçı tacize uğradıktan sonra Instagram'dan sert cevap verdi.

Inter'in formda santrforu Romelu Lukaku, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Juventus karşısında 90+5'te penaltıdan golü atarak beraberliği kurtardı. Ancak maçtan çok, karşılaşmada yapılan ırkçılık ve maç sonunda yaşanan olaylar konuşuldu.

Mattia Perin'in koruduğu kalenin arkasındaki bir grup Juventus taraftarı, Lukaku'ya maymun tezahüratları yöneltti. Lukaku ise golün ardından Juve taraftarlarına yönelik 'kışkırtıcı' kutlaması nedeniyle kart kırmızı gördü.

Romelu Lukaku ne dedi?

Belçikalı forvet, Instagram'da yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Tarih tekerrür ediyor. 2019'da bunu yaşamıştım ve 2023'te tekrar yaşıyorum. Umarım Serie A, bu kez gerçekten harekete geçer çünkü bu güzel oyundan herkes keyif almalı... Destekleyici mesajlarınız için teşekkür ederim. Irkçılığı s***yim."

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Irkçılık, son dönemde İtalyan futbolunda yaygın bir sorun. Lecce'den Samuel Umtiti de bu yılın ocak ayında ırkçı tacize uğradı.

Ayrıca Serie A'da geçirdiği süre boyunca kendi ülkesinin taraftarları tarafından en şiddetli şekilde ırkçılığa uğrayan futbolculardan biri olan Mario Balotelli, siyah bir emoji ile yorum yaparak Lukaku'ya destek oldu.

Paris Saint-Germain ikilisi Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, Chelsea'den Reece James ve İspanyol futbolunda defalarca ırkçı tacize maruz kalan Real Madrid yıldızı Vinicius Junior gibi pek çok kişi de Lukaku'ya desteklerini sundu.

Öte yandan Inter, Twitter'da, ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı birlik olmaları konusunda destekleyici bir bildiri yayınladı.

Juventus ise Allianz Arena'daki failleri yakalamaya çalışmak için kulübün polisle iş birliği yaptığını duyurdu.