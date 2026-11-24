Inter - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maç önü
Inter, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'ı Milano'daki Giuseppe Meazza'da ağırlayacak. İki takım da lig aşaması puan tablosunun alt yarısında yer alıyor: Inter 15'inci, Stuttgart ise 14'üncü sırada.
Inter savunmada alışılmadık ölçüde açık veriyor
Inter, Serie A'da Atalanta ile oynadığı ve 4-4 biten çalkantılı maçın ardından sahaya çıkacak. Bergamo'da 2-0, 3-1 ve 4-2 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Cristian Chivu, takımının performansını "yumuşak ve yüzeysel" olarak nitelendirdi. Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki iç saha maçında dört gol yedikten sonra savunmasını toparlamak isteyecek. Pio Esposito'nun Atalanta karşısında Inter adına hat-trick yapması küçük bir teselli olsa da takım, 12 maçta yediği 17 golle Serie A'nın ilk altı sırasındaki ekipler arasında en kötü savunmaya sahip.
Stuttgart'ın son dönemdeki sonuçları inişli çıkışlı
Stuttgart, Bundesliga'da Schalke deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberliğin ardından bu maça çıkacak. Sebastian Hoeness'in ekibi, bu maçtan önce Werder Bremen'i 1-0 yenmiş, bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında ise Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybetmişti. Alman ekibi son dönemde yenilmesi zor bir takım oldu ve tüm kulvarlardaki son 10 maçının beşinde kalesini gole kapattı. Ancak deplasmanda gol bulmak da sorun olmaya devam ediyor.
Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri
- Inter, tüm kulvarlardaki son 15 maçında 36 gol attı.
- Inter kaptanı Lautaro Martinez, uzun süreli sakatlığının ardından antrenmanlara döndü ancak bu maçta ilk 11'de başlamayacak.
- Stuttgart, son beş deplasman maçının üçünde gol atamadı.
Muhtemel ilk 11'ler
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.
Takım haberleri ve kadrolar
Inter vs VfB Stuttgart Muhtemel kadrolar
İlk 11
Teknik direktör
- C. Chivu
- S. Hoeness