Inter ve Juventus, Pochettino'yu istiyor

Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, hem Inter hem de Juventus'un radarında.

'de Antonio Conte ve 'ta Maurizio Sarri teknik direktörlük koltuğunda oturuyor olmasına rağmen her iki ekip de yeni bir hoca arayışında.

Telegraph'ın haberine göre her iki İtalyan ekip de Kasım 2019'da 'dan ayrıldığından beri boşta olan Mauricio Pochettino'yu istiyor.

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Son 3 maçında puan kaybeden Juventus ve şampiyonluk yarışında geride kalarak dördüncü sırada bulunan Inter'de sorumlu olarak teknik direktörlerin gösterildiği ve bu sebeple yeni bir isim düşündüleri öne sürüldü.

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Arjantinli çalıştırıcının yıllık 10 milyon euro talep ettiği de iddia edildi.