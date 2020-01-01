Inter ve Juventus, Pochettino'yu istiyor
Yorum()
Getty
Inter'de Antonio Conte ve Juventus'ta Maurizio Sarri teknik direktörlük koltuğunda oturuyor olmasına rağmen her iki ekip de yeni bir hoca arayışında.
Telegraph'ın haberine göre her iki İtalyan ekip de Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrıldığından beri boşta olan Mauricio Pochettino'yu istiyor.
Son 3 maçında puan kaybeden Juventus ve şampiyonluk yarışında geride kalarak dördüncü sırada bulunan Inter'de sorumlu olarak teknik direktörlerin gösterildiği ve bu sebeple yeni bir isim düşündüleri öne sürüldü.
Arjantinli çalıştırıcının yıllık 10 milyon euro talep ettiği de iddia edildi.