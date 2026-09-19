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Italy QualifyHulton Archive
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İnter ve İtalya Milli Takımı efsanesi 83 yaşında hayatını kaybetti

S. Mazzola
Inter
İtalya
Serie A
İtalya

Unutulmaz bir kariyer

Inter Milan ve İtalya Milli Takımı efsanesi Sandro Mazzola, İtalyan kulübüyle geçirdiği yaklaşık 20 yıllık dolu dolu bir kariyerin ardından 83 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, tarihinin en önemli simgelerinden birini yayımladığı taziye mesajıyla andı.

Forvet oyuncusu, Inter Milan'daki kariyeri boyunca dört İtalya Serie A ve iki Avrupa Kupası şampiyonluğu kazandı. Ayrıca İtalya Milli Takımı ile 1968 yılında Avrupa Şampiyonası'nı elde etti ve iki yıl sonra, 1970'te, Dünya Kupası'nda ikincilik yaşadı.

Inter Milan, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Tarihe geçenler vardır, bir de tam anlamıyla Inter tarihinin kendisi olanlar vardır."

Ardından şunları ekledi: "Nerazzurri taraftarından küçük bir çocukken ölümsüz bir simgeye dönüşen Sandro Mazzola, nesiller boyu iz bıraktı; zaferler kazandı, heyecan yarattı ve bu renklere olan sevgiyi aktardı."

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Şöyle devam etti: "Sahada parladı ve o bıyıklı yıldız hâlâ ışık saçmaya devam ediyor. Kendisi çoğu zaman tek bir son dileği olduğunu söylerdi: İnsanların kendisini, imkânsız göründüğü anlarda bile daima elinden gelenin en iyisini yapan iyi bir insan olarak hatırlaması."

Mazzola, 1960 ile 1977 yılları arasında Inter Milan formasıyla 567 maça çıktı ve bu maçlarda 161 gol kaydetti. Ayrıca 1968 yılında İtalyan Futbolcular Birliği'ni kurdu. İtalya Milli Takımı ile 70 maçta 22 gol attı.

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Mazzola daha sonra Inter Milan ve Torino kulüplerinde sportif direktör olarak görev yaptı. Ayrıca spor yorumculuğu da yaptı ve en dikkat çeken katkıları arasında İtalya Milli Takımı'nın 1982 ve 2006 yıllarındaki Dünya Kupası finali zaferlerinin yayınları yer aldı.

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