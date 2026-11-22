Marcus Thuram ile Inter arasındaki ilişkide yeni bir dönemin işaretleri belirmeye başladı. Fransız forvet, takıma geldiğinden bu yana kulübün hücum projesinin önemli parçalarından biri haline gelmiş ve Arjantinli Lautaro Martinez ile birlikte etkileyici performanslar sergilemişti.

Reklam

Ancak bu ortaklığın devam edip etmeyeceği artık kesin değil, zira oyuncunun İtalyan kulübündeki geleceğine dair bazı pürüzler ortaya çıkmaya başladı. Thuram, 2023 yazında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan bonservissiz olarak Inter'e katılmış ve kısa sürede takımdaki değerini kanıtlamayı başarmıştı. Lautaro Martinez ile etkili bir hücum ikilisi oluşturan Fransız oyuncu, Nerazzurri'nin hücum gücünün artmasına önemli katkı sağladı.

Fransız forvet Inter formasıyla dördüncü sezonuna başlarken sözleşme uzatma dosyası da kulüp yönetiminin masasına geldi. Taraflar arasındaki mevcut anlaşmanın 2028 yazına kadar sürmesi, yönetime oyuncunun geleceğini sözleşmesinin son dönemine girmeden önce görüşme fırsatı tanıyor.

Bunu da okuyun: Tartışmalı pozisyonun ardından Casemiro, Messi'yi savundu

Ancak İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, taraflar arasındaki müzakerelerin beklenenden daha karmaşık bir seyir izlediğini ortaya koydu. Yeni sözleşmenin mali şartları konusunda görüş ayrılıkları bulunması, hızlı bir anlaşmaya varılmasını garanti olmaktan çıkarıyor.

Reklam Reklam

Thuram, yeni sözleşmede takımdaki konumuna uygun bir maaş artışı almak istiyor. Ancak Inter yönetimi bu talebi sabit bir ücret artışıyla karşılamaya pek sıcak bakmıyor ve bunun yerine bireysel performansa ve takım başarılarına bağlı teşvik ile primler sunmayı tercih ediyor.

Related Topics

Inter yönetimi, Thuram'ın sözleşmesini uzatma konusunu görüşürken geleceğe dönük hesapları da göz önünde bulunduruyor. Oyuncunun mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2028 yılında 31 yaşına basacak olması, kulübü yalnızca mevcut formuna bakmak yerine yeni bir anlaşmanın süresini ve mali değerini dikkatle incelemeye yöneltiyor.

Bunu da okuyun: Bir fotoğrafla kendini ele verdi, United yıldızı GTA 6 nedeniyle tartışma yarattı

Reklam

Öte yandan Inter'in kadrosunda, gelecekte santrfor mevkisinde güvenebileceği bir seçenek zaten bulunuyor: İtalyan Pio Esposito. Kulübün Thuram'ın olası halefi olarak gördüğü Esposito, yönetime sözleşme dosyasında daha geniş bir hareket alanı tanıyor ve Fransız oyuncunun tüm taleplerini karşılama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Bu gelişmeler karşısında müzakereler her ihtimale açık görünüyor. İki tarafın 2023 yazında başlayan birlikteliği uzatmayı başarıp başaramayacağı ya da mali anlaşmazlıkların ayrılık senaryosunun kapısını aralayıp aralamayacağı henüz belirsiz.

Reklam

Bunu da okuyun: Katalan cephesinden Perez'e yanıt: VAR 100 yıl önce olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanırdınız