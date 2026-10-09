Ufukta Inter formasıyla çıkacağı ilk maç varken, Djed Spence GQ British'e konuştu. İşte sözleri.





GELİŞİM - "Artık gerilmiyorum. Muhtemelen 18 yaşlarımda gergin olmayı bıraktım. Dürüst olmak gerekirse, sanırım Dünya Kupası'nda, sahaya girmeden önce o hissi yeniden yaşadım, biraz gerginlik vardı. Ama buna gerginlik dememeliyim; buna sadece enerji demeyi tercih ediyorum. Kendi balonumun içinde kalıyorum, çünkü başkaları gergin olduğunda bunun bir şekilde sizi etkileyebileceğini hissediyorum".

RUTİN - "Maçlardan bir gün önce makul bir saatte, gece yarısı civarında yatmaya çalışıyorum. Kendime çok fazla kural koymuyorum, özel bir şefim var ve hız konusunda, bunun klişe bir cevap olduğunu biliyorum ama mesele genetik. Her zaman hızlıydım. Babam hızlıydı, amcalarım, büyükbabam da öyleydi. Muhtemelen yoga yapmaya ve toparlanma için başka şeylere başlayacağım; kırmızı ışık terapisi ve oksijen tüpleri gibi. Kendimi 21 yaşındaymışım gibi hissediyorum".





HOBİLER - "Kendimi belli bir şekilde hissediyorsam, maçtan önce otel odamda dua ediyorum ve muhtemelen soyunma odasında iki kez daha dua ediyorum. Tam olarak günde beş kez değil ama mümkün olduğunca dua etmeye çalışıyorum. Bunun bana rehberlik, güç ve kudret verdiğini hissediyorum. Her şeyi Tanrı'nın ellerine bırakıyorum. Bu sorumluluğu kendime değil, O'na yüklüyorum. Sonra da müzik var; bu da hazırlığımın önemli bir parçası. O gün nasıl hissettiğime, nasıl bir atmosfer yaratmak istediğime bağlı ama genelde hazırlanmak için giderken otobüste müzik dinliyorum. Belki dışarı çıkarken ya da soyunma odasına girerken belli bir şarkıyı açıyorum. O andan sonra konsantre oluyorum, sahaya çıkmak için doğru müziği dinliyorum; Lil Durk gibi Amerikalı sanatçıları”.





Gelecek maçlar INT Serie A 12:00 PAR

AİLE - “Ailem benim için çok önemli. Üç kız kardeşim var. Onlar benim en iyi arkadaşlarım. Her şeyi birlikte yapıyoruz: tatile gidiyoruz, dışarıda yemek yiyoruz. Çok bağlı bir aileyiz ve aramızda harika bir ilişki var. Muhtemelen onlarla her gün konuşuyorum. Belki Instagram'da meme'ler ya da saçma şeyler üzerinden. PlayStation'da online birlikte oynuyoruz. Onlarla konuşmadığım tek bir gün olduğunu sanmıyorum".