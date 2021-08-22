Inter şampiyonluğun yine en büyük adayı mı?

Serie A dün oynanan 4 maçla başlarken, Inter Simone Inzaghi yönetiminde çıktığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun damga vurduğu ilk maçta Genoa'yı 4-0 yendi.

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun ardından önce Antonio Conte'yi ardından Romelu Lukaku'yu kaybeden Inter, yeni hocası Simone Inzaghi ile Serie A'ya oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sahaya hükmeden ve oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Inter, şimdiden şampiyonluğun en büyük favorisi olabileceğinin sinyallerini verdi.

Inter 4-0 Genoa

Milan ile sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Roma'dan ayrılan Edin Dzeko ile de sözleşme imzalayan Inter, Euro 2020'de dikkat çeken Hollandalı sağ kanat-bek Denzel Dumfries'ı da kadrosuna katmıştı. Yeni transferleri Dzeko ve Hakan'ın da ilk 11'de başladığı karşılaşmada hemen hemen geçen seneki ideal kadrosuyla sahada yer alan lacivert siyahlılar, Inzaghi'nin klasik 3-5-1-1 formasyonuyla sahada yer aldı. Hakan Çalhanoğlu 6. dakikada Skriniar'ın attığı golün asistini yaparken, 14. dakikada ceza sahası dışından mükemmel bir şutla skoru 2-0'a getirdi. Attığı bir gol de ofsayt nedeniyle sayılmayan Hakan üçüncü bölgedeki hemen hemen her atağın en önemli aktörü oldu. 74'te Vidal ve 87'de Dzeko ile skoru 4-0'a getiren Inter büyük bir üstünlükle tamamladığı maçla lige sansasyonel bir başlangıç yaptı.

Torino 1-2 Atalanta

Serie A'da Gian Piero Gasperi'nin Atalanta'sı Torino deplasmanında maçın bitimine saniyeler kala 20 yaşındaki genç golcüsü Roberto Piccoli'nin ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. 6. dakikada Luis Muriel'in attığı golle 1-0 öne geçen Bergamo ekibi, Torino'nun maça ağırlığını koymasıyla oldukça silik bir görüntü sergiledi. Torino başta Sanabria ile olmak üzere birçok pozisyondan yararlanamazken, 79'da golcüsü Belotti ile beraberliği yakaladı. Maçın berabere biteceği düşünülürken geçtiğimiz sezon Spezia'da kiralık oynayan Piccoli 90+3'te kale önünde kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi. Atalanta elde ettiği bu galibiyete rağmen gelecek adına umut vermedi.

Empoli 1-3 Lazio

Simone Inzaghi'nin ayrılmasının ardından Maurizio Sarri'nin dümeni devraldığı Lazio da ligin yeni ekiplerinden Empoli'yi deplasmanda 3-1 yendi. Sarri'nin gelişiyle üçlü formasyonu terk ederek 4-3-3'e geçiş yapan başkent temsilcisi, 4. dakikada Bandinelli'nin attığı golle yenek duruma düşmesine rağmen Milinkovic-Savic, Lazzari ve Immobile'nin (penaltıdan) attığı gollerle ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı. İkinci yarı skoru korumaya geçen Lazio'da özellikle merkez orta sahaya takviye yapılması gerektiği dikkat çekti.

Verona 2-3 Sasuolo

Transferi bir süredir Türkiye gündeminde yer alan Kaan Ayhan'ın 90+1'de oyuna girdiği maçta Sassuolo ise yeni hocası Alessio Dionisi yönetiminde Verona deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Sassuolo'nun sayılarını Giacomo Raspadori, Filip Duricic ve 16 milyon euro bedelle Empoli'den transfer edilen Hamed Traore kaydederken; Verona'nın golleri Mattia Zaccagni'den geldi.