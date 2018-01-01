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Inter, Ocak ayında Radja Nainggolan'ı satabilir

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Inter, kadro dışı bıraktığı Radja Nainggolan'ı ara transfer döneminde göndermek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Radja Nainggolan'la ilgili karar veriliyor.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz 38 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Nainggolan, Ocak ayında takımdan gönderilebilir.

Habere göre Inter Belçikalı yıldızı göndermek isterken Ocak ayında oyuncu için tekliflerin gelmesi bekleniyor.

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Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande geçtiğimiz yaz Nainggolan için hamle yapmış ancak futbolcunun tercihi Inter olmuştu.

Bu sezon 15 resmi maça çıkan Nainggolan, takımına 3 gollük katkı sağladı.

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