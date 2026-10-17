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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Inter Milan tarihindeki en iyi başlangıçlarından birine eşitledi

Bologna - Inter
Bologna
Inter
Serie A
İtalya

Mükemmel bir başlangıç

Inter, üç puanlı sistemin uygulandığı dönemde Serie A tarihindeki en iyi başlangıçları arasına giren güçlü bir çıkış yakaladı.

Inter, cumartesi akşamı ligin yedinci haftasında Bologna deplasmanında 3-1'lik değerli bir zafer elde etti.

Opta verilerine göre, ligdeki ilk yedi maçından 19 puan toplayan Inter, 1994-1995 sezonunda üç puan sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana bu puana yalnızca dördüncü kez ulaştı.

Siyah-mavili ekip, ilk yedi maç sonunda aynı puana daha önce üç sezonda ulaşmıştı: 1997-1998, 2002-2003 ve 2017-2018.

Bu puanı altı galibiyet ve bir beraberlikle, hiç yenilgi almadan topladı.

Inter puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü; Bologna ise 5 puanda kalarak geçici olarak 14. sırada yer aldı.

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