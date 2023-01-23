Serie A'da başarılı bir dönem geçiren yıldız stoper için yeni bir sayfa açılıyor.

NE OLDU? Skriniar, PSG'nin ilgisine karşı gelemeyecek gibi görünüyor. Geleceği hakkında kamuoyuna açıklama yapmasa da Ligue 1 liderine geçmek onun önceliği olacak.

Gazzetta dello Sport'a göre, Inter Ocak ayında stoperini 20 milyon €'ya (17,5 milyon £ / 22 milyon $) satmaya açık...

Kulüp en önemli oyuncularından birini kaybetmek istemiyor, ancak özellikle oyuncunun kendisi ayrılmak istediğini belirttiği için eli kolu bağlanıyor.

Skriniar'ı bonservissiz bir şekilde kaybetmektense başarılı stoperinden para kazanmak niyetindeler.

BÜYÜK RESİM: Skriniar'ı kaybetmek Inter için büyük bir darbe olur, çünkü Slovakyalı oyuncu, Simone Inzaghi için kilit bir rol oynuyor.

Inter, Skriniar'ı bir kez tutmayı başardı ve bildirildiğine göre geçen yıl PSG'ye katılmaya çok yaklaşan stoper, şimdi sezon ortasında takımdan ayrılacak.

Ayrıca Inzaghi'nin, arka üçlüsünün yaşı ilerlediği için onlar da önümüzdeki yaz transfer döneminde stoper transferi yapabilirler.

NE DEDİLER?: Inzaghi, geçen yaz Paris kulübünün kendisi için önemli bir teklif vermesinin ardından Inter'in Skriniar'ı satmamasını memnuniyetle karşıladı.

"Memnuniyet verici. Transfer piyasası hala açıkken hocaların maç organize etmesi kolay değil.

"Herkesin hedefe konsantre olmasını sağlamamız gerekiyor."

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SKRINIAR İÇİN SIRADA NE VAR? Başarılı stoper, Serie A'da şampiyonluk yaşadığı kulübün formasını artık son kez giyebilir.