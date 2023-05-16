UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçında Inter, AC Milan'ı konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Yarı final rövanş maçları bu hafta sahne alırken İtalya Serie A'nın iki devinin mücadelesi yine nefesleri kesecek. Inter, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak mücadelede AC Milan'ı konuk edecek.

Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Inter - Milan maçı hangi kanalda?

Yarı final eşleşmesinin ilk maçında Inter, Milan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu yüzden Milan'ın rövanş mücadelesinde daha fazla risk alması gerekecek.

Karşılaşma EXXEN ile birlikte TV8 ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanacak.