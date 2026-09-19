Inter, ligde üst üste üçüncü kez bir maçta İtalya’daki Stadio Olimpico’da kalesinde iki gol görerek 0-2 geri düştü. Cumartesi akşamı Roma’da ev sahibi ekip adına iki kez ağları havalandıran isim, eski Gladbachlı Manu Kone oldu (6, 37).

Ancak teknik direktör Cristian Chivu’nun son şampiyonu için bu da üst üste üçüncü kez yenilgiyle sonuçlanmadı. Çünkü devre arasının ardından bu kez golcü Lautaro Martinez sahneye çıktı ve o da dublesini yaptı (46, 79).

Böylece ligin mutlak zirve maçında genel olarak performans açısından hakkaniyetli bir 2-2 ortaya çıktı; sezon başından bu yana art arda alınan dört galibiyetin ardından iki takım da ilk puan kayıplarını yaşadı. Roma, daha iyi averaj sayesinde lider durumda. Çünkü Inter sık gol bulsa da, aynı düzenlilikle kalesinde de fazla gol görüyor.

Chivu, “Soyunma odasında söylediklerim tamamen benimle oyuncular arasında kalacak. İlk yarıda neleri eksik bıraktığımızı herkes en iyi kendisi biliyor” dedi. “Maçların başlangıç bölümünde acilen gelişmemiz ve rakiplerimizin yoğunluğunu ilk saniyeden itibaren kabul etmemiz gerekiyor.”

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Sürekli 0-2: Inter’in son maçları nasıl sonuçlandı?

Bir önceki haftada da Udinese Calcio karşısında skor 0-2’ydi, ancak Inter; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Esposito ve Ange-Yoan Bonny’nin golleriyle karşılık verdi ve maçı 5-3 kazandı.

Ondan önceki haftada da SSC Neapel karşısında durum 0-2’ydi, ancak Inter Martinez’in (2) ve Thuram’ın golleriyle yanıt verdi ve maçı 3-2 kazandı.

Bu iki maçın arasında, Şampiyonlar Ligi açılışında da Lombardiya ekibi açısından Real Madrid deplasmanında skor 0-2 olmuştu, ancak bu kez bundan fazlası gelmedi ve takım yalnızca farkı bire indiren golü bulabildi.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, cumartesi günü Roma’daki beraberliğin ardından, “Sonuçta iki takımın da kazanabileceği bir maçtı” değerlendirmesinde bulundu. “İkinci yarının başındaki erken gol her şeyi değiştirdi ve Inter’e yeni enerji verdi. Buna rağmen galibiyet için oynamayı hiç bırakmadık. Bu maç bize tatmin duygusu ve büyük bir özgüven vermeli.”



