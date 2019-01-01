Inter Milan Beckham'a dava açıyor!

Inter Milan, David Beckham'ın da ortağı olduğu Inter Miami'ye marka davası açmaya hazırlanıyor.

'nin yeni kulüp sahibi David Beckham'ın başı ağrımaya başlayabilir... 2020 yılında 'te boy göstermeye hazırlanan Miami'nin ismi Inter 'ı oldukça rahatsız etti.

Öyle ki İtalyan devi, İtalyan Gazetesi Calciomercato'ya göre, ortaklarından birinin Beckham'ın da olduğu Inter Miami'yi dava etmeye hazırlanıyor. Inter Milan, Miami ekibinin ABD ticari marka başvurusunu ihlal ettiğini düşünüyor.

ABD kulübü kuruluşu duyurulduğunda da twitter adresinden kiayeli bir mesaj da paylaşmıştı.

Inter Miami you say? 🤔 https://t.co/NcdUfKjPH6 — Inter (@Inter_en) 5 Eylül 2018

Inter Miami ise INTER'in INTERNATIONAL'ın kısaltması olduğunu belirtirken, "INTER terimi futbolda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüketiciler INTER'i bir futbol takımıyla ilişkilendirmezler." savunmasını yaptı.