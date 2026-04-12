Inter Miami ve Messi, yeni stadyumda ilk galibiyetlerini hâlâ bekliyor

Inter Miami, geçen hafta resmi olarak hizmete açılan yeni Nu Stadium'da hâlâ bir galibiyet bekliyor. Lionel Messi ve arkadaşları, cumartesi gecesi New York Red Bulls karşısında 2-2'lik bir beraberlikten öteye gidemedi.

Jorge Rucalvaba, Güney Florida'da oynanan maçın 15. dakikasında konuk takım adına skoru açtı. Inter Miami geri dönmek için mücadele etti ve bu çabaları, ilk yarının uzatma dakikalarında Mateo Silvetti'nin attığı golle sonuçlandı.

Bu, Inter Miami için bir moral kaynağı oldu ve ikinci yarıya başladıktan on dakika sonra Germán Berterame'nin golüyle kendi sahasında ilk kez öne geçti. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı, çünkü Adri Mehmeti maçın son dakikalarında New York Red Bulls'a bir puan kazandırdı.

Messi, uzatma dakikalarında bir serbest vuruşla galibiyet golüne çok yaklaştı. Luis Suárez, maçın bitimine kısa bir süre kala oyuna yedek olarak girdi. Inter Miami, MLS Doğu Konferansı'nda yedi maçta topladığı 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Lider Nashville ise dört puan daha fazla topladı.

Teknik direktör Javier Mascherano maçtan sonra hayal kırıklığına uğradı ve takımının sadece bir puandan fazlasını hak ettiğini düşünüyor. ''Yaptığımız hatalar bizim sonumuz oldu. Ancak buna rağmen oyuncular bugün kazanmak için ellerinden geleni yaptılar.''

Teknik direktör Pascal Jansen'in New York City FC'si, Vancouver Whitecaps'a 2-0 yenilerek MLS'de ikinci sırayı kaçırdı. New York ekibi, Inter Miami'nin bir puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.