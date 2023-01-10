Arjantinli süperstarın yeni bir serüvene yelken açıp açmayacağı büyük bir merak konusu...

NE OLDU? Lionel Messi, Ligue 1'in son şampiyonuyla mevcut sözleşmesinin son altı ayına girerken Paris Saint-Germain'deki geleceği hakkında sorulan sorular artmaya başladı.

Fransa'daki yeni şartlar uzun uzadıya tartışıldı ve Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncunun Amerika'ya transfer olma ihtimali yüksek görülüyor.

David Beckham'ın takımı Inter Miami, uygun olması halinde Messi için her türlü transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.

Ocak ayındaki transfer döneminde bile, onun için bir transfer hamlesi yapma ihtimalleri yüksek görünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Miami patronu Neville, gazetecilere Messi'nin bir aşamada MLS'e gelebileceğine dair en son söylentiler hakkında şunları söyledi:

"Bizim için manzara hiç değişmedi. Bahsettiğiniz seviyedeki herhangi bir oyuncu için herhangi bir anlaşma karmaşıktır, bu transferler zaman alır.

"En iyi oyuncuları getirmek için her gün her saniye çalışmak zorundasınız ve onun transferinin zaman alması son derece doğal.

"Çünkü Lionel Messi, tarihin en iyi oyuncularından birisi."

BÜYÜK RESİM: Inter Miami kaptanı Gregore, Messi ile birlikte oynamanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda koçunun sözlerini yineledi:

"Messi gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Messi ile çalıştığınızı hayal edin. Neden olmasın?"

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SIRADA NE VAR? Messi'nin şu an için Avrupa'da kalması bekleniyor ve PSG ile sözleşmesini, en az bir yıl daha uzatması bekleniyor.

Ancak 35 yaşındaki süperstar, önümüzdeki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olma ihtimalinin kendisine çekici geleceğini ima etmişti.

Bu açıklamaların ardından Messi'nin geleceğinin en kısa sürede belli olması bekleniyor, çünkü sözleşmesinin bitmesine çok kısa bir zaman kaldı.